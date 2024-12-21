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باكستان.. الحكم بالإعدام على أكاديمي لاتهامه بإهانة الرسول

نشر تصريحات تحطّ من قدر النبي على مواقع التواصل

حكمت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على أستاذ جامعي يدعى "جنيد حفيظ" بالإعدام بعد إدانته التجديف.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، صدر الحكم بحق "حفيظ" في مدينة مولتان في وسط البلاد، حيث كان يعمل أستاذاً جامعياً وقت توقيفه، في مارس 2013 بتهم نشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وندّد "أسد جمال" محامي "حفيظ" بالحكم، مشيراً إلى التوجه لاستئنافه.

وينتظر نحو 40 شخصاً أدينوا بالتجديف في باكستان تنفيذ حكم الإعدام، حسب تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

محكمة باكستانية باكستان الإعدام التجديف

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باكستان.. الحكم بالإعدام على أكاديمي لاتهامه بإهانة الرسول
سبق

حكمت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على أستاذ جامعي يدعى "جنيد حفيظ" بالإعدام بعد إدانته التجديف.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، صدر الحكم بحق "حفيظ" في مدينة مولتان في وسط البلاد، حيث كان يعمل أستاذاً جامعياً وقت توقيفه، في مارس 2013 بتهم نشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وندّد "أسد جمال" محامي "حفيظ" بالحكم، مشيراً إلى التوجه لاستئنافه.

وينتظر نحو 40 شخصاً أدينوا بالتجديف في باكستان تنفيذ حكم الإعدام، حسب تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
06:01 PM

باكستان.. الحكم بالإعدام على أكاديمي لاتهامه بإهانة الرسول

نشر تصريحات تحطّ من قدر النبي على مواقع التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حكمت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على أستاذ جامعي يدعى "جنيد حفيظ" بالإعدام بعد إدانته التجديف.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، صدر الحكم بحق "حفيظ" في مدينة مولتان في وسط البلاد، حيث كان يعمل أستاذاً جامعياً وقت توقيفه، في مارس 2013 بتهم نشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وندّد "أسد جمال" محامي "حفيظ" بالحكم، مشيراً إلى التوجه لاستئنافه.

وينتظر نحو 40 شخصاً أدينوا بالتجديف في باكستان تنفيذ حكم الإعدام، حسب تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

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