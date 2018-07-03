برنامج رياضي إسباني يؤكد: رونالدو كتب نهاية قصته مع الريال ويتجه ليوفنتوس الإيطالي

بعد موافقة النادي الملكي على بيعه مقابل 100 مليون يورو

وصل مشوار البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مع ريال مدريد الإسباني نهايته، بعدما وافق النادي الملكي على بيع هدَّافه التاريخي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب البرنامج الرياضي الإسباني الشهير "تشيرينييتو دي خوغونيس"، فإن إدارة ريال مدريد وافقت على بيع النجم البرتغالي ليوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وأشار البرنامج -وفقًا لما أورده موقع روسيا اليوم- إلى أن الريال عرض على رونالدو 30 مليون يورو سنويًّا لتجديد عقده، وهو نفس المبلغ الذي يضعه يوفنتوس على الطاولة، لكنّ رغبة اللاعب في تغيير الأجواء تقوده للرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

وكان رونالدو قد ألمح لإمكانية رحيله عن ريال مدريد، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيها الريال على ليفربول "3-1"، وزادت الشائعات حول رحيل النجم البرتغالي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد غيابه عن الترويج لقميص الفريق الملكي للموسم الجديد.