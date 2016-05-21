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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة

لإنقاذ حياة رضيع

اضطر قائد الطائرة السعودية، أثناء رحلته من لندن إلى الرياض، للهبوط اضطراريًّا بمطار القاهرة الدولي؛ لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرّض لوعكة صحية وضيق في التنفس.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، تلقّى برج المراقبة الجوي بمطار القاهرة أمس الأحد، إخطارًا من قائد الطائرة رحلة رقم 106، للهبوط؛ لتعرّض رضيع سعودي الجنسية (6 شهور) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الطائرة بالهبوط وإحضار طبيب من الحجر الصحي لتقديم الإسعافات الأولية للرضيع والكشف عليه.

وقامت الإسعاف بعمل إجراءات نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة
سبق

اضطر قائد الطائرة السعودية، أثناء رحلته من لندن إلى الرياض، للهبوط اضطراريًّا بمطار القاهرة الدولي؛ لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرّض لوعكة صحية وضيق في التنفس.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، تلقّى برج المراقبة الجوي بمطار القاهرة أمس الأحد، إخطارًا من قائد الطائرة رحلة رقم 106، للهبوط؛ لتعرّض رضيع سعودي الجنسية (6 شهور) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الطائرة بالهبوط وإحضار طبيب من الحجر الصحي لتقديم الإسعافات الأولية للرضيع والكشف عليه.

وقامت الإسعاف بعمل إجراءات نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
11:39 AM

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة

لإنقاذ حياة رضيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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26,593

اضطر قائد الطائرة السعودية، أثناء رحلته من لندن إلى الرياض، للهبوط اضطراريًّا بمطار القاهرة الدولي؛ لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرّض لوعكة صحية وضيق في التنفس.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، تلقّى برج المراقبة الجوي بمطار القاهرة أمس الأحد، إخطارًا من قائد الطائرة رحلة رقم 106، للهبوط؛ لتعرّض رضيع سعودي الجنسية (6 شهور) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الطائرة بالهبوط وإحضار طبيب من الحجر الصحي لتقديم الإسعافات الأولية للرضيع والكشف عليه.

وقامت الإسعاف بعمل إجراءات نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

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