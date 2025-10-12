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الرئيس الأمريكي يستعد لإعادة إطلاق حملته الانتخابية هذا الأسبوع

أكّد أنه في حالة جيدة للغاية

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في تصريح صحفي، أمس، أنه في حالة جيدة للغاية، حيث يستعد لاستئناف حملته الانتخابية ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن؛ هذا الأسبوع، بعدما تغيّب عن الحملة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله المستشفى لثلاث ليال الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "إنه لم يعد مصاباً بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد يوم من إعلان طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس أجرى اختباراً يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل خطورة كمصدرٍ لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين.

دونالد ترامب

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الرئيس الأمريكي يستعد لإعادة إطلاق حملته الانتخابية هذا الأسبوع
سبق

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في تصريح صحفي، أمس، أنه في حالة جيدة للغاية، حيث يستعد لاستئناف حملته الانتخابية ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن؛ هذا الأسبوع، بعدما تغيّب عن الحملة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله المستشفى لثلاث ليال الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "إنه لم يعد مصاباً بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد يوم من إعلان طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس أجرى اختباراً يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل خطورة كمصدرٍ لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:36 AM

الرئيس الأمريكي يستعد لإعادة إطلاق حملته الانتخابية هذا الأسبوع

أكّد أنه في حالة جيدة للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في تصريح صحفي، أمس، أنه في حالة جيدة للغاية، حيث يستعد لاستئناف حملته الانتخابية ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن؛ هذا الأسبوع، بعدما تغيّب عن الحملة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله المستشفى لثلاث ليال الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "إنه لم يعد مصاباً بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد يوم من إعلان طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس أجرى اختباراً يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل خطورة كمصدرٍ لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين.

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