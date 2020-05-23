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جديد كورونا في إندونيسيا والفلبين..المزيد من الضحايا والإصابات الجديدة

ماليزيا: 48 إصابة جديدة دون وفيات

سجلت كل من إندونيسيا والفلبين المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت ماليزيا 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.
ماليزيا
وقالت ماليزيا يوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة.
وقالت وزارة الصحة أيضًا إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

إندونيسيا
قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت يوم السبت 949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21745.

وأعلن يوريانتو عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضًا للشفاء.

الفلبين
من جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت يوم السبت ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 180 حالة إصابة.
وأضافت الوزارة في منشور أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ 13777 بينما وصلت الوفيات إلى 863.
وتماثل 85 مريضًا آخر للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 3177.

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جديد كورونا في إندونيسيا والفلبين..المزيد من الضحايا والإصابات الجديدة
سبق

سجلت كل من إندونيسيا والفلبين المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت ماليزيا 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.
ماليزيا
وقالت ماليزيا يوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة.
وقالت وزارة الصحة أيضًا إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

إندونيسيا
قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت يوم السبت 949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21745.

وأعلن يوريانتو عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضًا للشفاء.

الفلبين
من جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت يوم السبت ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 180 حالة إصابة.
وأضافت الوزارة في منشور أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ 13777 بينما وصلت الوفيات إلى 863.
وتماثل 85 مريضًا آخر للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 3177.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:23 PM

جديد كورونا في إندونيسيا والفلبين..المزيد من الضحايا والإصابات الجديدة

ماليزيا: 48 إصابة جديدة دون وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,016

سجلت كل من إندونيسيا والفلبين المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت ماليزيا 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.
ماليزيا
وقالت ماليزيا يوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة.
وقالت وزارة الصحة أيضًا إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

إندونيسيا
قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت يوم السبت 949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21745.

وأعلن يوريانتو عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضًا للشفاء.

الفلبين
من جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت يوم السبت ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 180 حالة إصابة.
وأضافت الوزارة في منشور أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ 13777 بينما وصلت الوفيات إلى 863.
وتماثل 85 مريضًا آخر للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 3177.

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