"البراهيم" و"العجيمي" و"العنزي": جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن 30 عاماً من العطاء المثمر

قالوا: كسبت المملكة ريادة العالم في تنظيم المسابقات القرآنية

أكَّد مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أنَّ القرآن الكريم هو الأصل الذي تستمد منه الدولة نظامها وأحكامها.

وثمن "البراهيم" دور المسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، وقال: إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، فقد استمد نظام الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من "النظام الأساسي للحكم" باعتبار كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

وأضاف: انطلاقاً من هذه الأهمية الكبيرة اهتمت القيادة الرشيدة لبلادنا بالقرآن الكريم اهتماماً كبيراً منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي يرعى "جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات"، بما تمثله مكانة كتاب الله تعالى لدى المسلمين المصدر الأول للشريعة الإسلامية.

وتابع: إن جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره للبنين والبنات من مظاهر اهتمامه الشخصي -أيده الله- بحفظ القرآن الكريم وتلاوته؛ لما لها من ربط الشبان والشابات بكتاب الله -عز وجل- حيث تستمد هذه المسابقة أهميتها من موضوعها المتمثل برعاية حفظة كتاب الله من الجنسين والاهتمام بهم؛ نظراً لما يجسدونه بحفظ كلام الله عز وجل في قلوبهم، ولما يمتازون به من أخلاق رفيعة تنطلق من أحكام التنزيل الحكيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانطلاقاً من ذلك وأهميته في التعليم فقد حرصت الجامعات ومنها جامعة حائل على إقامة المسابقات بين الطلاب والطالبات في حفظ أجزاء من القرآن الكريم من خلال أنشطة الكليات وعمادة شؤون الطلاب.

تنظيم المسابقات القرآنية

وأشاد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي بريادة المملكة العربية السعودية في تنظيم المسابقات القرآنية.

وقال بمناسبة تنظيم المسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم: تنطلق هذه المسابقة من رؤية واضحة لتحقيق أهداف عظيمة لتكون في موقع القدوة الحسنة لبقية دول العالم الإسلامي، وإن الله سبحانه وتعالى قد منّ على ولاة أمرنا بنعمة العناية بكتاب الله تعالى من ناحية الحفظ والتدبر والفهم الصحيح ومن ناحية الاعتقاد والعمل والتطبيق السليم، حيث جعلوا ذلك في صدر اهتماماتهم وفي مقدمة أولوياتهم، ولهذه العناية صور شتى وفروع كثيرة؛ ومنها إقامة مسابقة محلية تحمل اسم قائد بلادنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه المولى- التي تعنى بحفظ القرآن الكريم وتلاوته بطريقة صحيحة؛ تشجيعاً لمن هم مستقبل هذا الوطن في الإقبال على كتاب الله -عز وجل- وإذكاء لروح المنافسة المشروعة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، وإسهاماً في ربط الأمة بكتاب الله الذي هو مصدر عزها ومنطلق سعادتها، كما أن لهذه المسابقة المباركة دوراً في إبراز اهتمام المملكة بكتاب الله تعالى من النواحي كلها، والدولة لها مبدأ راسخ لا يتغير ولا يتبدل في هذا الجانب العظيم؛ لأن الريادة في ذلك تعني الريادة في كل ما هو مصلح لأحوال العباد والبلاد، وهذا ما نحن عليه ولله الحمد والمنة.

عشرون عاماً من العطاء المثمر

وأشاد رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية الشيخ عواد بن سبتي العنزي بعناية الدولة ورعايتها واهتمامها بالمسابقات القرآنية لمختلف شرائح المجتمع.

وقال: إن المسابقات القرآنية التي تقيمها المملكة لحفظ القرآن الكريم تتألق عاما بعد عام، حيث تصل هذا العام إلى العام العشرين، لتؤتي ثمارها في نشر كتاب الله الكريم، وتكريم حملته، وإنه لجهد كبير في بلاد الحرمين الشريفين -حماها الله- ومن هذه البلاد ينطلق القرآن الكريم لينتشر في ربوع المعمورة.

وأضاف "العنزي": قد أنعم الله -عز وجل- على بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومنطلق الرسالة بقيادة حكيمة جعلت من هذا القرآن منهجاً ودستوراً، وسعت بكل إمكانياتها وطاقاتها للعناية بالقرآن الكريم، خاصة المسابقات القرآنية التي تحتفي بها المملكة طوال العام سواء المسابقة المحلية أو الدولية، ووضعت لها جوائز مالية ضخمة، ورعاية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لهذه المسابقات، وها نحن نسعد برؤية شباب الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها عندما يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتحية إجلال وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود العظيمة المباركة.