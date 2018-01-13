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الباحة.. حادث مروري يتسبب في وفاة وإصابتين في قلوة

باشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع لتنظيم السير ونقل المصابين

تسبب حادث مروري بين مركبتين في وفاة وإصابتين في قرية الخليف بمحافظة قلوة.

وتفصيلاً، وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تابعة للصحة في قرية الخليل بمحافظة قلوة، وهو ما تسبب في حالة وفاة وإصابتين.

فيما باشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع لتنظيم السير، ونقل المصابين.

حادث مروري محافظة قلوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. حادث مروري يتسبب في وفاة وإصابتين في قلوة
سبق

تسبب حادث مروري بين مركبتين في وفاة وإصابتين في قرية الخليف بمحافظة قلوة.

وتفصيلاً، وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تابعة للصحة في قرية الخليل بمحافظة قلوة، وهو ما تسبب في حالة وفاة وإصابتين.

فيما باشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع لتنظيم السير، ونقل المصابين.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
02:52 PM

الباحة.. حادث مروري يتسبب في وفاة وإصابتين في قلوة

باشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع لتنظيم السير ونقل المصابين

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
12,329

تسبب حادث مروري بين مركبتين في وفاة وإصابتين في قرية الخليف بمحافظة قلوة.

وتفصيلاً، وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تابعة للصحة في قرية الخليل بمحافظة قلوة، وهو ما تسبب في حالة وفاة وإصابتين.

فيما باشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع لتنظيم السير، ونقل المصابين.

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