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تنمية البديع بالأفلاج تختتم فعاليات حملة "جملها لا تشوها"

للتوعية بالحفاظ على الأماكن العامة والمشهد الحضري

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج مناشطها التوعوية المصاحبة للمبادرة الوطنية "جملها لا تشوها" التي استمرت 14 يومًا متواصلة للتوعية بأهمية الحفاظ على الأماكن العامة والمشهد الحضري بعيداً عن التشوه البصري.

وقال رئيس لجنة البديع شنار عامر الشكرة، إنه تخلل المبادرة تقارير ميدانية وفرص تطوعية ورسائل توعوية من مختصين ودعاة وعلماء وشعراء تفاعلوا مع المبادرة وجندوا أشعارهم للحفاظ على البيئة والوقوف بجانب المبادرة والتكاتف المجتمعي في تجميل المدن ونبذ التصرفات التي تشوهها، وانضم لها مجموعة من المتطوعات اللاتي قمن بتصميم مونتاج ومقاطع توعوية.

وتابع: "حققت المبادرة أهدافها المرسومة في الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال مشاركات المجتمع المتنوعة التي تنم على المحافظة على الممتلكات العامة ونبذ التشوه البصري والحث على تحسين المشهد الحضري".

واختتم بالقول: "هذه المبادرة لا يعني التوقف عن الاهتمام بالجانب الحضري، فالمدينة والحي جزء من حياتنا لنجملها ولا نشوهها، والدين الإسلامي حث على كف الأذى ولا شك أن رمي المخلفات هي من إيذاء الآخرين والاهتمام بالنظافة العامة والمحافظة عليها في جميع النواحي"، مقدماً في الوقت نفسه جزيل الشكر لكل من انضم إلى المبادرة وتفاعل معها من علماء ودعاة ومتطوعين وشعراء وإعلاميين، سائلاً الله لهم التوفيق وأن يجعلنا جميعا ممن يجمل ولا يشوه.


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تنمية البديع بالأفلاج تختتم فعاليات حملة "جملها لا تشوها"
سبق

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج مناشطها التوعوية المصاحبة للمبادرة الوطنية "جملها لا تشوها" التي استمرت 14 يومًا متواصلة للتوعية بأهمية الحفاظ على الأماكن العامة والمشهد الحضري بعيداً عن التشوه البصري.

وقال رئيس لجنة البديع شنار عامر الشكرة، إنه تخلل المبادرة تقارير ميدانية وفرص تطوعية ورسائل توعوية من مختصين ودعاة وعلماء وشعراء تفاعلوا مع المبادرة وجندوا أشعارهم للحفاظ على البيئة والوقوف بجانب المبادرة والتكاتف المجتمعي في تجميل المدن ونبذ التصرفات التي تشوهها، وانضم لها مجموعة من المتطوعات اللاتي قمن بتصميم مونتاج ومقاطع توعوية.

وتابع: "حققت المبادرة أهدافها المرسومة في الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال مشاركات المجتمع المتنوعة التي تنم على المحافظة على الممتلكات العامة ونبذ التشوه البصري والحث على تحسين المشهد الحضري".

واختتم بالقول: "هذه المبادرة لا يعني التوقف عن الاهتمام بالجانب الحضري، فالمدينة والحي جزء من حياتنا لنجملها ولا نشوهها، والدين الإسلامي حث على كف الأذى ولا شك أن رمي المخلفات هي من إيذاء الآخرين والاهتمام بالنظافة العامة والمحافظة عليها في جميع النواحي"، مقدماً في الوقت نفسه جزيل الشكر لكل من انضم إلى المبادرة وتفاعل معها من علماء ودعاة ومتطوعين وشعراء وإعلاميين، سائلاً الله لهم التوفيق وأن يجعلنا جميعا ممن يجمل ولا يشوه.


10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
07:17 PM

تنمية البديع بالأفلاج تختتم فعاليات حملة "جملها لا تشوها"

للتوعية بالحفاظ على الأماكن العامة والمشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج مناشطها التوعوية المصاحبة للمبادرة الوطنية "جملها لا تشوها" التي استمرت 14 يومًا متواصلة للتوعية بأهمية الحفاظ على الأماكن العامة والمشهد الحضري بعيداً عن التشوه البصري.

وقال رئيس لجنة البديع شنار عامر الشكرة، إنه تخلل المبادرة تقارير ميدانية وفرص تطوعية ورسائل توعوية من مختصين ودعاة وعلماء وشعراء تفاعلوا مع المبادرة وجندوا أشعارهم للحفاظ على البيئة والوقوف بجانب المبادرة والتكاتف المجتمعي في تجميل المدن ونبذ التصرفات التي تشوهها، وانضم لها مجموعة من المتطوعات اللاتي قمن بتصميم مونتاج ومقاطع توعوية.

وتابع: "حققت المبادرة أهدافها المرسومة في الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال مشاركات المجتمع المتنوعة التي تنم على المحافظة على الممتلكات العامة ونبذ التشوه البصري والحث على تحسين المشهد الحضري".

واختتم بالقول: "هذه المبادرة لا يعني التوقف عن الاهتمام بالجانب الحضري، فالمدينة والحي جزء من حياتنا لنجملها ولا نشوهها، والدين الإسلامي حث على كف الأذى ولا شك أن رمي المخلفات هي من إيذاء الآخرين والاهتمام بالنظافة العامة والمحافظة عليها في جميع النواحي"، مقدماً في الوقت نفسه جزيل الشكر لكل من انضم إلى المبادرة وتفاعل معها من علماء ودعاة ومتطوعين وشعراء وإعلاميين، سائلاً الله لهم التوفيق وأن يجعلنا جميعا ممن يجمل ولا يشوه.


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