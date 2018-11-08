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عسير.. جولات ميدانية ترصد بيع تبغ ممضوغ مخالف ومعسل أقل من 500 جرام

شملت أبها وخميس مشيط ورجال ألمع والحريضة ومحايل وبتعاون الجهات الأمنية

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير، جولات ميدانية مسائية؛ بهدف ضبط مخالفي نظام مكافحة التبغ، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية؛ حيث شملت الجولات مدينة أبها وخميس مشيط ورجال ألمع والحريضة ومحايل عسير.

ورصدت اللجنة خلال تلك الجولات مخالفات متعددة، كان أبرزها بيع تبغ ممضوغ مخالف وبيع معسل اقل من ٥٠٠ جرام، وغيرها من المخالفات كما سجلت اللجنة عدة تعهدات.

إلى ذلك واصلت اللجنة جهودها في تنفيذ حملات تعريفية بالنظام لعدة جهات حكومية وخاصة، كما استمر البرنامج التوعوي "جيلنا واعي" والذي يهدف لتوعية طلاب وطالبات المدارس بأضرار التدخين وضرورة تجنبه.

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عسير.. جولات ميدانية ترصد بيع تبغ ممضوغ مخالف ومعسل أقل من 500 جرام
سبق

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير، جولات ميدانية مسائية؛ بهدف ضبط مخالفي نظام مكافحة التبغ، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية؛ حيث شملت الجولات مدينة أبها وخميس مشيط ورجال ألمع والحريضة ومحايل عسير.

ورصدت اللجنة خلال تلك الجولات مخالفات متعددة، كان أبرزها بيع تبغ ممضوغ مخالف وبيع معسل اقل من ٥٠٠ جرام، وغيرها من المخالفات كما سجلت اللجنة عدة تعهدات.

إلى ذلك واصلت اللجنة جهودها في تنفيذ حملات تعريفية بالنظام لعدة جهات حكومية وخاصة، كما استمر البرنامج التوعوي "جيلنا واعي" والذي يهدف لتوعية طلاب وطالبات المدارس بأضرار التدخين وضرورة تجنبه.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:22 PM

عسير.. جولات ميدانية ترصد بيع تبغ ممضوغ مخالف ومعسل أقل من 500 جرام

شملت أبها وخميس مشيط ورجال ألمع والحريضة ومحايل وبتعاون الجهات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير، جولات ميدانية مسائية؛ بهدف ضبط مخالفي نظام مكافحة التبغ، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية؛ حيث شملت الجولات مدينة أبها وخميس مشيط ورجال ألمع والحريضة ومحايل عسير.

ورصدت اللجنة خلال تلك الجولات مخالفات متعددة، كان أبرزها بيع تبغ ممضوغ مخالف وبيع معسل اقل من ٥٠٠ جرام، وغيرها من المخالفات كما سجلت اللجنة عدة تعهدات.

إلى ذلك واصلت اللجنة جهودها في تنفيذ حملات تعريفية بالنظام لعدة جهات حكومية وخاصة، كما استمر البرنامج التوعوي "جيلنا واعي" والذي يهدف لتوعية طلاب وطالبات المدارس بأضرار التدخين وضرورة تجنبه.

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