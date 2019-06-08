في ثاني صفقاته.. أبها يعزِّز صفوفه بنجم وسط منتخب نيجيريا

أعلن نادي أبها الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع لاعب الوسط النيجيري روبن غابرييل لمدة موسم واحد قادمًا من صفوف فريق نجران دون الكشف عن القيمة المالية للعقد.

وسبق للاعب صاحب الـ"26 عامًا" أن خاض تجربتَين احترافيتَين في أوروبا، إحداهما مع بوافيشتا البرتغالي، والأخرى مع كوبيون بالوسيورا الفنلندي، كما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014م.

وبدوره، أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد هذه الصفقة الثانية التي يبرمها النادي؛ إذ سبق أن تعاقد مع الدولي التونسي سعد بقير نجم نادي الترجي بعقد لمدة سنتين.

يُذكر أن نادي أبها حجز بطاقة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تتويجه بلقب "الدرجة الأولى" بـ 69 نقطة.