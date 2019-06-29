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البيئة تغرم 83 مخالفًا لنظام "المحافطة على المياه" بـ1.23 مليون ريال

قالت: اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص وزيادة عمقها

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 83 مخالفًا لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، وتجاوزت قيمة المخالفات 1.23 مليون ريال.

وتوزعت المخالفات في مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي، وذلك في مناطق "الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك".

وقالت الوزارة: المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.

وأضافت: إجمالي الغرامات على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة بلغ نحو 1.23 مليون ريال، وقيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرضٍ لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.

ودعت الوزارة الراغبين في حفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر.

وذكرت أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.

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البيئة تغرم 83 مخالفًا لنظام "المحافطة على المياه" بـ1.23 مليون ريال
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 83 مخالفًا لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، وتجاوزت قيمة المخالفات 1.23 مليون ريال.

وتوزعت المخالفات في مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي، وذلك في مناطق "الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك".

وقالت الوزارة: المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.

وأضافت: إجمالي الغرامات على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة بلغ نحو 1.23 مليون ريال، وقيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرضٍ لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.

ودعت الوزارة الراغبين في حفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر.

وذكرت أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:11 PM

البيئة تغرم 83 مخالفًا لنظام "المحافطة على المياه" بـ1.23 مليون ريال

قالت: اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص وزيادة عمقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 83 مخالفًا لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، وتجاوزت قيمة المخالفات 1.23 مليون ريال.

وتوزعت المخالفات في مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي، وذلك في مناطق "الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك".

وقالت الوزارة: المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.

وأضافت: إجمالي الغرامات على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة بلغ نحو 1.23 مليون ريال، وقيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرضٍ لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.

ودعت الوزارة الراغبين في حفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر.

وذكرت أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.

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