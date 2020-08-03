إصابات "كورونا" في الجزائر تقفز إلى 31.972

تسجيل 507 حالات خلال 24

سجّلت الجزائر 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 31.972 حالةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة رصدت ثماني وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.239 حالة وفاة.

وأضاف أن 482 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 21.901 حالةً.