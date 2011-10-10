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"التجارة" تدعو للالتزام بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية

أكدت أنها مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة البدء في تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة بعد دخول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه حيز التطبيق الإلزامي، وذلك في إطار متابعة تطبيق ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة من الجهات المعنية لمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة، بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم مستخدمي الأدوات الصحية إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وهي (الخلاطات "الصنابير"، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900) على مدار الساعة أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

وزارة التجارة والاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تدعو للالتزام بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية
سبق

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة البدء في تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة بعد دخول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه حيز التطبيق الإلزامي، وذلك في إطار متابعة تطبيق ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة من الجهات المعنية لمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة، بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم مستخدمي الأدوات الصحية إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وهي (الخلاطات "الصنابير"، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900) على مدار الساعة أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:20 PM

"التجارة" تدعو للالتزام بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية

أكدت أنها مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة البدء في تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة بعد دخول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه حيز التطبيق الإلزامي، وذلك في إطار متابعة تطبيق ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة من الجهات المعنية لمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة، بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم مستخدمي الأدوات الصحية إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وهي (الخلاطات "الصنابير"، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900) على مدار الساعة أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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