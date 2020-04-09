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المحاضرة أقيمت عن بُعد.. التميمي يحاضر عن أدوار المحلل الفني

بمشاركة 300 من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية

قدّم المحلل الفني لنادي الاتفاق السعودي زامل التميمي، محاضرة للمدربين الوطنيين ضِمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 300 من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية.

وتطرّق "التميمي" خلال المحاضرة لعدة جوانب منها مهام وأدوار المحلل الفني والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها، كما استعرض عدة نماذج وتقارير للتحليل الفني.

وبعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع "التميمي"؛ حيث استقبل الأسئلة المتعلقة بجوانب التحليل الفني للمباريات.

وفي الختام، قدّم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل على تعاونه، وللمحل الفني على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

نادي الاتفاق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحاضرة أقيمت عن بُعد.. التميمي يحاضر عن أدوار المحلل الفني
سبق

قدّم المحلل الفني لنادي الاتفاق السعودي زامل التميمي، محاضرة للمدربين الوطنيين ضِمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 300 من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية.

وتطرّق "التميمي" خلال المحاضرة لعدة جوانب منها مهام وأدوار المحلل الفني والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها، كما استعرض عدة نماذج وتقارير للتحليل الفني.

وبعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع "التميمي"؛ حيث استقبل الأسئلة المتعلقة بجوانب التحليل الفني للمباريات.

وفي الختام، قدّم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل على تعاونه، وللمحل الفني على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:37 PM

المحاضرة أقيمت عن بُعد.. التميمي يحاضر عن أدوار المحلل الفني

بمشاركة 300 من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم المحلل الفني لنادي الاتفاق السعودي زامل التميمي، محاضرة للمدربين الوطنيين ضِمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 300 من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية.

وتطرّق "التميمي" خلال المحاضرة لعدة جوانب منها مهام وأدوار المحلل الفني والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها، كما استعرض عدة نماذج وتقارير للتحليل الفني.

وبعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع "التميمي"؛ حيث استقبل الأسئلة المتعلقة بجوانب التحليل الفني للمباريات.

وفي الختام، قدّم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل على تعاونه، وللمحل الفني على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.

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