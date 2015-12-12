وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم بطريق "غميقة- الليث"

الهلال الأحمر باشَر الواقعة ونقل الحالات للمستشفى العام

لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم في حادث مروري بين مركبتين على طريق "غميقة- الليث".

وفي التفاصيل، تَعَرّضت مركبتان على طريق "غميقة- الليث"، صباح اليوم لحادث تصادم، أدى إلى وفاة قائد إحداهما وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا على متن المركبة الأخرى.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام؛ فيما تولى الهلال الأحمر نقل المصابين إلى المستشفى نفسه.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث فور تلقيها البلاغ؛ فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.