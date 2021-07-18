سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 606,526.
الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 والوفيات 606,526 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 606,526.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.
الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 والوفيات 606,526 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 606,526.