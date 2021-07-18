سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-18 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 01:46 AM

الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏