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الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
01:46 AM

الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

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