"بورصة نيويورك" تشهد أفدح خسارة يومية منذ 11 عاماً

في تدهور سببه انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا

تكبدت بورصة وول ستريت، أمس الإثنين، أفدح خسارة يومية لها على الإطلاق منذ أكثر من 11 عاماً، في تدهور سببه انهيار أسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بلغت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 7.79 بالمئة، إذ تراجع إلى 23.85102 نقطة؛ ليخسر بذلك أكثر من ألفي نقطة، أما مؤشر ناسداك الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا، فبلغت خسائره 7.29 بالمئة، إذ أغلق على 7.95068 نقطة.

بدوره هوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 7.60 بالمئة ليستقر عند 2.74656 نقطة.

ووفقا، لهاورد سيلفربلات؛ المتخصص في المؤشرات لدى "إس آند بي داو جونز إنديسز" فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما مجموعه 1870 مليار دولار خلال جلسة الإثنين و5300 مليار دولار منذ 19 فبراير حين سجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقياساً بعدد سكان الولايات المتحدة، فإن الخسارة التي تكبدتها بورصة نيويورك الإثنين تعادل 5682 دولاراً للفرد.

وللمرة الأولى الإثنين تسبّب التراجع الكبير لمؤشر داو جونز في مستهل جلسة التداولات، حين خسر أكثر من 7 بالمئة بتفعيل آلية تعليق التعاملات لمدة 15 دقيقة.

وبلغت الخسائر المجمعة للمؤشرات الثلاثة الرئيسة في البورصة النيويوركية نحو 20 بالمئة لكل منها منذ بلغت أعلى مستوياتها في الشهر الماضي.

وجاءت الخسائر على وقع انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 25 بالمئة.

من جهة ثانية، تواصل حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد الارتفاع؛ ما فاقم موجة الهلع الذي يسود الأسواق.