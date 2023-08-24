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جامعة المؤسس تحذر من التعامل مع "موقع وهمي" يستغل شعارها

اتخذت الإجراءات القانونية وأبلغت الجهات المختصة من أجل إغلاقه

حذرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من موقع وهمي أستغل شعارها، داعيةً جميع الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية وكل المؤسسات والمعاهد البحثية وجميع الباحثين والمختصين إلى عدم التعامل مع هذا الموقع الوهمي تحت مسمى (http://sribss.org/jeddah-6isrmc/).

جاء ذلك عقب رصد استغلال شعار الجامعة بشكل غير قانوني وترويجها لمؤتمر دولي عن الدراسات البينية يقام في رحاب الجامعة، بينما لا يوجد أي مؤتمر تنظمه الجامعة أو تشارك فيه تحت هذا المسمى.

وأعلنت الجامعة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لإغلاق وحجب روابط الموقع الوهمي، وإبلاغ الجهات المختصة، ومخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وجددت الجامعة تحذيرها لجميع المؤسسات والجامعات الأكاديمية والبحثية من التعامل مع هذا الموقع؛ حتى لا يكونوا عرضة لعمليات نصب واحتيال وخسائر مادية يستغل فيها اسم الجامعة.

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جامعة المؤسس تحذر من التعامل مع "موقع وهمي" يستغل شعارها
سبق

حذرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من موقع وهمي أستغل شعارها، داعيةً جميع الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية وكل المؤسسات والمعاهد البحثية وجميع الباحثين والمختصين إلى عدم التعامل مع هذا الموقع الوهمي تحت مسمى (http://sribss.org/jeddah-6isrmc/).

جاء ذلك عقب رصد استغلال شعار الجامعة بشكل غير قانوني وترويجها لمؤتمر دولي عن الدراسات البينية يقام في رحاب الجامعة، بينما لا يوجد أي مؤتمر تنظمه الجامعة أو تشارك فيه تحت هذا المسمى.

وأعلنت الجامعة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لإغلاق وحجب روابط الموقع الوهمي، وإبلاغ الجهات المختصة، ومخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وجددت الجامعة تحذيرها لجميع المؤسسات والجامعات الأكاديمية والبحثية من التعامل مع هذا الموقع؛ حتى لا يكونوا عرضة لعمليات نصب واحتيال وخسائر مادية يستغل فيها اسم الجامعة.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
03:55 PM

جامعة المؤسس تحذر من التعامل مع "موقع وهمي" يستغل شعارها

اتخذت الإجراءات القانونية وأبلغت الجهات المختصة من أجل إغلاقه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,203

حذرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من موقع وهمي أستغل شعارها، داعيةً جميع الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية وكل المؤسسات والمعاهد البحثية وجميع الباحثين والمختصين إلى عدم التعامل مع هذا الموقع الوهمي تحت مسمى (http://sribss.org/jeddah-6isrmc/).

جاء ذلك عقب رصد استغلال شعار الجامعة بشكل غير قانوني وترويجها لمؤتمر دولي عن الدراسات البينية يقام في رحاب الجامعة، بينما لا يوجد أي مؤتمر تنظمه الجامعة أو تشارك فيه تحت هذا المسمى.

وأعلنت الجامعة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لإغلاق وحجب روابط الموقع الوهمي، وإبلاغ الجهات المختصة، ومخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وجددت الجامعة تحذيرها لجميع المؤسسات والجامعات الأكاديمية والبحثية من التعامل مع هذا الموقع؛ حتى لا يكونوا عرضة لعمليات نصب واحتيال وخسائر مادية يستغل فيها اسم الجامعة.

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