مكة المكرمة.. حجز مركبتين ومصادرة أكثر من 11 طن تمور مجهولة المصدر

كانت مُعَدّة للتوزيع.. تتبعان موقعين غير نظاميين وتفتقران للاشتراطات الصحية

ضبطت الفِرَق الرقابية للإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- مركبتيْ نقل محملتين بكميات كبيرة من التمور مجهزة للتوزيع، تزيد على الـ11 طنًّا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من ضبط مركبتين محملتين بعبوات من التمور مجهزتين للتوزيع، وبعد التقصي تم الوصول لموقعين غير نظامييْن وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، يتم داخلها تعبئة وتجهيز عبوات التمور بطريقة عشوائية؛ حيث تم مصادرة كامل الكمية التي تُقَدر بما يقارب 11.360كجم، وحجز المركبتين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأكدت الأمانة على المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.