النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدل حول مطالبة الشورى التصويت دخول "الهلال الأحمر" المنشآت النسائية

مختصون: إنقاذ حياة الإنسان أهم .. لماذا لا توجد كوادر نسائية مدربة؟

أثارت مطالبة مجلس الشورى بالتصويت لتبني آلية فعالة لدخول الهلال الأحمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها؛ جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مستغرب من الحاجة للتصويت لإنقاذ الأرواح، ومُدين لطرح الفكرة، وبين مرحب وموافق.

قالت فايزة: "هذا أمر طبيعي لا نقاش فيه لإنقاذ الأرواح وحالات الطوارئ التي تستدعي التحرك السريع".

وغرد عبدالرحمن: دخول الهلال الأحمر للمنشآت النسائية في حالة الطوارئ؛ حتى يكون هناك تشريع ينهي أي جدل مجتمعي مستقبلي ونعرف أن في مجلسنا من المتخصصين والعارفين لمعنى الهلال الأحمر والطوارئ، وكذلك الأخلاق السامية التي يتمتع بها شبابنا العاملون في هذا القطاع".

قالت سهى: "‏بما أن المرأة أصبحت تعمل في جميع المجالات، يتم توظيفها في الهلال الأحمر، وفي الحالات الطارئة للنساء يدخل عليهن موظفات نساء مثلهن".

"سبق" ناقشت الفكرة مع أطباء وأخصائيين، وقالت أخصائية تقنية القلب رشا الظفيري لـ"سبق": "كطبيبة: من الضروري إنقاذ المصاب مهما كان جنسه، سواء كان ذكرًا أو أنثى حتى لو لم يكن صاحبَ مهنة أو شخصًا مختصًّا، بإسعافه ونقله لأقرب مركز صحي، لكسب الوقت وإنقاذ حياة المصاب، أما إذا كان صاحب مهنة فيباشر بالتدخل السريع والصحيح لإنقاذ المصاب بالطريقة الطبية الصحيحة".

وأضافت: "بالنسبة لدخول سيارات الهلال الأحمر للمنشآت النسائية؛ فهذا أمر لا يهم، والأهم إنقاذ حياة المصاب مهما كان، سواء ذكرًا أو أنثى، فإنه لا يخفى على الجميع أن الدقائق والثواني بعد الإصابة من أكثر الأوقات حرجاً في تحديد مصير المصاب، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى".

وأوضحت "الظفيري": "على سبيل المثال.. المخ لا يستطيع تحمل نقص الأكسجين عنه لبضع دقائق، ولذلك فعلينا حسن التصرف مع المصاب في ذلك الوقت القصير، وقد يكون سبباً في إنقاذ حياته، وأنا بدوري أرى ألا تكون فقط مخصصة لمن هم في مجال الطب من أطباء وممرضين؛ بل يفضل أن يكون الجميع على دراية بالخطوات الأساسية والإسعافات الأولية التي لا تحتاج إلى أدوات طبية أو مهارات معقدة كالإنعاش القلبي".

وختمت بالقول: "الوعي، ولله الحمد لدى الناس انتشر بشكل جيد؛ فلماذا لا نكون سبباً في إنقاذ إنسان يوماً من الأيام؟! فاللحظات القليلة التالية هي أثمن الأوقات في حياة المصاب، ولو بعمل بسيط، كما قال الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

من جهة أخرى أوضح الباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش، لـ"سبق" أسباب الجدل القائم قائلاً: "بالرغم من التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة، إلا أن هناك من يفكر بطريقة سلبية تحمل مضامين الشك والنظرة القاصرة، ناهيك عن الدخول في النيات في كل ما يتعلق بالرجل والمرأة، ومن ذلك دخول المسعفين للمنشآت النسائية، سواء المدارس أم الجامعات أم النوادي أم الجمعيات أم أماكن العمل، وسبب ذلك ما يلي: ثقافة العيب غير المبررة اجتماعيًّا، عدم وجود فتوى شرعية تجيز ذلك، الخوف من اطلاع المسعفين على ما لا يجوز النظر إليه".

وتابع قائلاً: "لا شك أن النفس البشرية المسلمة أمرها عند الله عظيم وإنقاذها أجره كبير؛ بل واجب على من استطاع ذلك؛ لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، بالإضافة إلى أن النظرة الاجتماعية قاصرة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: "اللي اختشوا ماتوا".

وأوضح: "نحن لا نقول على كل كبيرة وصغيرة: يسمح بدخول المسعفين، ولكن نقول: إن المباشرة في إنقاذ المحتاجات لذلك أمر مهم لا يرفضه دين وعقل، وللخروج من هذا المأزق، لماذا لا يكون هناك طاقم طبي نسائي في مراكز الإسعاف لمباشرة الحالات النسائية؟ لماذا لا يتعاون الهلال الأحمر والإسعافات الأولية مع "القطاع الطبي الخاص" في مباشرة الحالات بكوادر نسائية؟".

وقال "القراش": يجب أن نؤمن بأن هناك قصورًا اجتماعيًّا في فهم حرمة النفس وإلحاق الضرر بها من أجل تقديم مكروه شرعي على أهمية حياة الإنسان؛ لأن ثقافة السلامة والإنقاذ لدينا غير متطورة ولا توجد بوادر اجتماعية وتربوية لجعلها طريقة للحفاظ على الأرواح البشرية؛ لأن التأخر دقائق معدودة فيه الضرر العظيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدل حول مطالبة الشورى التصويت دخول "الهلال الأحمر" المنشآت النسائية
سبق

أثارت مطالبة مجلس الشورى بالتصويت لتبني آلية فعالة لدخول الهلال الأحمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها؛ جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مستغرب من الحاجة للتصويت لإنقاذ الأرواح، ومُدين لطرح الفكرة، وبين مرحب وموافق.

قالت فايزة: "هذا أمر طبيعي لا نقاش فيه لإنقاذ الأرواح وحالات الطوارئ التي تستدعي التحرك السريع".

وغرد عبدالرحمن: دخول الهلال الأحمر للمنشآت النسائية في حالة الطوارئ؛ حتى يكون هناك تشريع ينهي أي جدل مجتمعي مستقبلي ونعرف أن في مجلسنا من المتخصصين والعارفين لمعنى الهلال الأحمر والطوارئ، وكذلك الأخلاق السامية التي يتمتع بها شبابنا العاملون في هذا القطاع".

قالت سهى: "‏بما أن المرأة أصبحت تعمل في جميع المجالات، يتم توظيفها في الهلال الأحمر، وفي الحالات الطارئة للنساء يدخل عليهن موظفات نساء مثلهن".

"سبق" ناقشت الفكرة مع أطباء وأخصائيين، وقالت أخصائية تقنية القلب رشا الظفيري لـ"سبق": "كطبيبة: من الضروري إنقاذ المصاب مهما كان جنسه، سواء كان ذكرًا أو أنثى حتى لو لم يكن صاحبَ مهنة أو شخصًا مختصًّا، بإسعافه ونقله لأقرب مركز صحي، لكسب الوقت وإنقاذ حياة المصاب، أما إذا كان صاحب مهنة فيباشر بالتدخل السريع والصحيح لإنقاذ المصاب بالطريقة الطبية الصحيحة".

وأضافت: "بالنسبة لدخول سيارات الهلال الأحمر للمنشآت النسائية؛ فهذا أمر لا يهم، والأهم إنقاذ حياة المصاب مهما كان، سواء ذكرًا أو أنثى، فإنه لا يخفى على الجميع أن الدقائق والثواني بعد الإصابة من أكثر الأوقات حرجاً في تحديد مصير المصاب، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى".

وأوضحت "الظفيري": "على سبيل المثال.. المخ لا يستطيع تحمل نقص الأكسجين عنه لبضع دقائق، ولذلك فعلينا حسن التصرف مع المصاب في ذلك الوقت القصير، وقد يكون سبباً في إنقاذ حياته، وأنا بدوري أرى ألا تكون فقط مخصصة لمن هم في مجال الطب من أطباء وممرضين؛ بل يفضل أن يكون الجميع على دراية بالخطوات الأساسية والإسعافات الأولية التي لا تحتاج إلى أدوات طبية أو مهارات معقدة كالإنعاش القلبي".

وختمت بالقول: "الوعي، ولله الحمد لدى الناس انتشر بشكل جيد؛ فلماذا لا نكون سبباً في إنقاذ إنسان يوماً من الأيام؟! فاللحظات القليلة التالية هي أثمن الأوقات في حياة المصاب، ولو بعمل بسيط، كما قال الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

من جهة أخرى أوضح الباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش، لـ"سبق" أسباب الجدل القائم قائلاً: "بالرغم من التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة، إلا أن هناك من يفكر بطريقة سلبية تحمل مضامين الشك والنظرة القاصرة، ناهيك عن الدخول في النيات في كل ما يتعلق بالرجل والمرأة، ومن ذلك دخول المسعفين للمنشآت النسائية، سواء المدارس أم الجامعات أم النوادي أم الجمعيات أم أماكن العمل، وسبب ذلك ما يلي: ثقافة العيب غير المبررة اجتماعيًّا، عدم وجود فتوى شرعية تجيز ذلك، الخوف من اطلاع المسعفين على ما لا يجوز النظر إليه".

وتابع قائلاً: "لا شك أن النفس البشرية المسلمة أمرها عند الله عظيم وإنقاذها أجره كبير؛ بل واجب على من استطاع ذلك؛ لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، بالإضافة إلى أن النظرة الاجتماعية قاصرة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: "اللي اختشوا ماتوا".

وأوضح: "نحن لا نقول على كل كبيرة وصغيرة: يسمح بدخول المسعفين، ولكن نقول: إن المباشرة في إنقاذ المحتاجات لذلك أمر مهم لا يرفضه دين وعقل، وللخروج من هذا المأزق، لماذا لا يكون هناك طاقم طبي نسائي في مراكز الإسعاف لمباشرة الحالات النسائية؟ لماذا لا يتعاون الهلال الأحمر والإسعافات الأولية مع "القطاع الطبي الخاص" في مباشرة الحالات بكوادر نسائية؟".

وقال "القراش": يجب أن نؤمن بأن هناك قصورًا اجتماعيًّا في فهم حرمة النفس وإلحاق الضرر بها من أجل تقديم مكروه شرعي على أهمية حياة الإنسان؛ لأن ثقافة السلامة والإنقاذ لدينا غير متطورة ولا توجد بوادر اجتماعية وتربوية لجعلها طريقة للحفاظ على الأرواح البشرية؛ لأن التأخر دقائق معدودة فيه الضرر العظيم.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
05:49 PM

جدل حول مطالبة الشورى التصويت دخول "الهلال الأحمر" المنشآت النسائية

مختصون: إنقاذ حياة الإنسان أهم .. لماذا لا توجد كوادر نسائية مدربة؟

A A A
خلود غنام - الرياض
18
4,336

أثارت مطالبة مجلس الشورى بالتصويت لتبني آلية فعالة لدخول الهلال الأحمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها؛ جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مستغرب من الحاجة للتصويت لإنقاذ الأرواح، ومُدين لطرح الفكرة، وبين مرحب وموافق.

قالت فايزة: "هذا أمر طبيعي لا نقاش فيه لإنقاذ الأرواح وحالات الطوارئ التي تستدعي التحرك السريع".

وغرد عبدالرحمن: دخول الهلال الأحمر للمنشآت النسائية في حالة الطوارئ؛ حتى يكون هناك تشريع ينهي أي جدل مجتمعي مستقبلي ونعرف أن في مجلسنا من المتخصصين والعارفين لمعنى الهلال الأحمر والطوارئ، وكذلك الأخلاق السامية التي يتمتع بها شبابنا العاملون في هذا القطاع".

قالت سهى: "‏بما أن المرأة أصبحت تعمل في جميع المجالات، يتم توظيفها في الهلال الأحمر، وفي الحالات الطارئة للنساء يدخل عليهن موظفات نساء مثلهن".

"سبق" ناقشت الفكرة مع أطباء وأخصائيين، وقالت أخصائية تقنية القلب رشا الظفيري لـ"سبق": "كطبيبة: من الضروري إنقاذ المصاب مهما كان جنسه، سواء كان ذكرًا أو أنثى حتى لو لم يكن صاحبَ مهنة أو شخصًا مختصًّا، بإسعافه ونقله لأقرب مركز صحي، لكسب الوقت وإنقاذ حياة المصاب، أما إذا كان صاحب مهنة فيباشر بالتدخل السريع والصحيح لإنقاذ المصاب بالطريقة الطبية الصحيحة".

وأضافت: "بالنسبة لدخول سيارات الهلال الأحمر للمنشآت النسائية؛ فهذا أمر لا يهم، والأهم إنقاذ حياة المصاب مهما كان، سواء ذكرًا أو أنثى، فإنه لا يخفى على الجميع أن الدقائق والثواني بعد الإصابة من أكثر الأوقات حرجاً في تحديد مصير المصاب، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى".

وأوضحت "الظفيري": "على سبيل المثال.. المخ لا يستطيع تحمل نقص الأكسجين عنه لبضع دقائق، ولذلك فعلينا حسن التصرف مع المصاب في ذلك الوقت القصير، وقد يكون سبباً في إنقاذ حياته، وأنا بدوري أرى ألا تكون فقط مخصصة لمن هم في مجال الطب من أطباء وممرضين؛ بل يفضل أن يكون الجميع على دراية بالخطوات الأساسية والإسعافات الأولية التي لا تحتاج إلى أدوات طبية أو مهارات معقدة كالإنعاش القلبي".

وختمت بالقول: "الوعي، ولله الحمد لدى الناس انتشر بشكل جيد؛ فلماذا لا نكون سبباً في إنقاذ إنسان يوماً من الأيام؟! فاللحظات القليلة التالية هي أثمن الأوقات في حياة المصاب، ولو بعمل بسيط، كما قال الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

من جهة أخرى أوضح الباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش، لـ"سبق" أسباب الجدل القائم قائلاً: "بالرغم من التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة، إلا أن هناك من يفكر بطريقة سلبية تحمل مضامين الشك والنظرة القاصرة، ناهيك عن الدخول في النيات في كل ما يتعلق بالرجل والمرأة، ومن ذلك دخول المسعفين للمنشآت النسائية، سواء المدارس أم الجامعات أم النوادي أم الجمعيات أم أماكن العمل، وسبب ذلك ما يلي: ثقافة العيب غير المبررة اجتماعيًّا، عدم وجود فتوى شرعية تجيز ذلك، الخوف من اطلاع المسعفين على ما لا يجوز النظر إليه".

وتابع قائلاً: "لا شك أن النفس البشرية المسلمة أمرها عند الله عظيم وإنقاذها أجره كبير؛ بل واجب على من استطاع ذلك؛ لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، بالإضافة إلى أن النظرة الاجتماعية قاصرة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: "اللي اختشوا ماتوا".

وأوضح: "نحن لا نقول على كل كبيرة وصغيرة: يسمح بدخول المسعفين، ولكن نقول: إن المباشرة في إنقاذ المحتاجات لذلك أمر مهم لا يرفضه دين وعقل، وللخروج من هذا المأزق، لماذا لا يكون هناك طاقم طبي نسائي في مراكز الإسعاف لمباشرة الحالات النسائية؟ لماذا لا يتعاون الهلال الأحمر والإسعافات الأولية مع "القطاع الطبي الخاص" في مباشرة الحالات بكوادر نسائية؟".

وقال "القراش": يجب أن نؤمن بأن هناك قصورًا اجتماعيًّا في فهم حرمة النفس وإلحاق الضرر بها من أجل تقديم مكروه شرعي على أهمية حياة الإنسان؛ لأن ثقافة السلامة والإنقاذ لدينا غير متطورة ولا توجد بوادر اجتماعية وتربوية لجعلها طريقة للحفاظ على الأرواح البشرية؛ لأن التأخر دقائق معدودة فيه الضرر العظيم.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة