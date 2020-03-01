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اليونان تعلن رصد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7

ذكرت وزارة الصحة اليونانية، أنها رصدت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان، ورجل سافر مؤخرًا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررًا بالفيروس.

ويخضع المرضى للعلاج في مستشفيات بالعاصمة أثينا ومدينة سالانيك في الشمال.

وكانت اليونان قد أعلنت أول حالة إصابة بكورونا في 26 فبراير.

اليونان فيروس كورونا الجديد

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اليونان تعلن رصد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

ذكرت وزارة الصحة اليونانية، أنها رصدت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان، ورجل سافر مؤخرًا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررًا بالفيروس.

ويخضع المرضى للعلاج في مستشفيات بالعاصمة أثينا ومدينة سالانيك في الشمال.

وكانت اليونان قد أعلنت أول حالة إصابة بكورونا في 26 فبراير.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:44 AM

اليونان تعلن رصد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة اليونانية، أنها رصدت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان، ورجل سافر مؤخرًا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررًا بالفيروس.

ويخضع المرضى للعلاج في مستشفيات بالعاصمة أثينا ومدينة سالانيك في الشمال.

وكانت اليونان قد أعلنت أول حالة إصابة بكورونا في 26 فبراير.

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