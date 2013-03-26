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العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع "كارثة القطار" في مصر

كان مقرراً إقامتها ببغداد في نهاية مارس بمشاركة مصرية أردنية

أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تضامن بلاده مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، على حسابه بموقع تويتر: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكان من المفترض إقامة قمة أردنية مصرية عراقية في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي، بحضور العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت عدة دول قد أعربت عن تضامنها مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، لتقديم العزاء في ضحايا الحادث، وللإعراب عن تضامن دولهم مع مصر وشعبها.

قطار سوهاج مصر العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع "كارثة القطار" في مصر
سبق

أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تضامن بلاده مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، على حسابه بموقع تويتر: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكان من المفترض إقامة قمة أردنية مصرية عراقية في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي، بحضور العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت عدة دول قد أعربت عن تضامنها مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، لتقديم العزاء في ضحايا الحادث، وللإعراب عن تضامن دولهم مع مصر وشعبها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
08:55 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:42 PM

العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع "كارثة القطار" في مصر

كان مقرراً إقامتها ببغداد في نهاية مارس بمشاركة مصرية أردنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تضامن بلاده مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، على حسابه بموقع تويتر: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكان من المفترض إقامة قمة أردنية مصرية عراقية في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي، بحضور العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت عدة دول قد أعربت عن تضامنها مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، لتقديم العزاء في ضحايا الحادث، وللإعراب عن تضامن دولهم مع مصر وشعبها.

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