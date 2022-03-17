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فريق الفتح يعلق تدريباته حتى إشعار آخر

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تعليق التدريبات الخاصة بالفريق حتى إشعار آخر؛ وفقًا ‎للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (19 – COVID).

من جهته أوصى المدير الفني للفريق الأول "يانييك فيريرا" اللاعبين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم.

وأكّد "فيريرا" على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي واللياقي المتفق عليه مع اللاعبين لحين عودة التدريبات في أقرب فرصة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق الفتح يعلق تدريباته حتى إشعار آخر
سبق

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تعليق التدريبات الخاصة بالفريق حتى إشعار آخر؛ وفقًا ‎للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (19 – COVID).

من جهته أوصى المدير الفني للفريق الأول "يانييك فيريرا" اللاعبين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم.

وأكّد "فيريرا" على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي واللياقي المتفق عليه مع اللاعبين لحين عودة التدريبات في أقرب فرصة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:50 PM

فريق الفتح يعلق تدريباته حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تعليق التدريبات الخاصة بالفريق حتى إشعار آخر؛ وفقًا ‎للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (19 – COVID).

من جهته أوصى المدير الفني للفريق الأول "يانييك فيريرا" اللاعبين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم.

وأكّد "فيريرا" على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي واللياقي المتفق عليه مع اللاعبين لحين عودة التدريبات في أقرب فرصة.

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