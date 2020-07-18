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"النيابة العامة" تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.


كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.


يجدر الذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.


كما أنّ النيابة العامة سبق وأن أكدت أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

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"النيابة العامة" تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.


كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.


يجدر الذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.


كما أنّ النيابة العامة سبق وأن أكدت أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
05:37 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
06:09 PM

"النيابة العامة" تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
14,225

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.


كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.


يجدر الذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.


كما أنّ النيابة العامة سبق وأن أكدت أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

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