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إطلاق الدفعة الثانية من البنوك الداعمة لــApplePay عبر "مدى"

في ظل تعزيز البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية في المملكة

أعلنت دفعة جديدة من البنوك السعودية، اليوم، تفعيل ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Apple.

وتشمل هذه الدفعة من البنوك كلاً من: بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، إذ أعلنت البنوك عن توفر الخدمة لكل العملاء في المملكة ابتداءً من تاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩.

وتمثل هذه المجموعة من البنوك الدفعة الثانية من مقدمي الخدمة، حيث سبقها في المرحلة الأولى كلٌ من: البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، وبنك الجزيرة، وذلك في منتصف شهر فبراير الماضي.

وبانضمام هذه الدفعة الجديدة، يصل عدد البنوك التي قامت بإتاحة الخدمة اليوم في المملكة إلى تسعة بنوك تخدم أكثر من ٨٥٪ من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية.

ويعتبر هذا العدد الكبير من البنوك التي تمكنت من تفعيل خدمة Apple pay في وقت قياسي؛ من الإنجازات التي تُحسب للمملكة، وذلك بفضل البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية التي طورتها المدفوعات السعودية من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى" الذي تُشرف عليه تنظيمياً مؤسسة النقد العربي السعودي.

واستثمرت مدى في تطوير البنية التحتية لمدفوعات الأجهزة الذكية عبر بناء المنصة الوطنية للترميز التي تستبدل بيانات البطاقة "بما فيها رقمها المكون من 16 خانة" بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم "Token أو رمز"؛ بهدف حماية معلومات حساب حامل البطاقة البنكية. وخلال عملية الدفع سواء عبر الأسواق أو المتاجر الإلكترونية، يتم استعمال "الرمز" لإتمام العملية بدلاً من المعلومات الحقيقية للبطاقة، مما يوفر للعملاء أعلى معايير الأمان العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

وتشمل هذه المنصة أيضاً تقنيات الترميز الخاصة بشركات الدفع العالمية "فيزا" و"ماستر كارد"، مما أسهم في تمكين وتسهيل ربط البنوك السعودية بتطبيقات الدفع عبر الأجهزة الذكية مثل Apple Pay ومدى Pay وكذلك سيسهم في سهولة دخول أي من التطبيقات العالمية الأخرى مثل Google Pay، وSamsung Pay، متى ما عُقِدت اتفاقيات تجارية مع البنوك المصدرة للبطاقات لترميز بطاقاتها عبر هذه التطبيقات.

ويُمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل المملكة المتقدم فيما يخص تطوير بيئات الدفع الرقمي، إذ سبقت إطلاق خدمة Apple Pay مرحلة استعداد مكثفة شملت تحقيق عدد من المبادرات الهادفة بشكل رئيسٍ إلى تهيئة بيئة الدفع في المملكة لتكون على أتمّ قدرة لقبول هذا النوع من العمليات عند البدء بإطلاقها.

وقد قامت "مدى" منذ بدايات العام ٢٠١٧م بالتنسيق مع البنوك المحلية لنشر أجهزة نقاط البيع الداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى Near field communication NFC أو ما يُعرف تجارياً بخدمة مدى أثير ضمن منافذ البيع التجارية، وهي التقنية الأساسية التي تعتمد عليها مدفوعات الأجهزة الذكية.

ونجحت "مدى" في نشر هذه التقنية على نطاقٍ واسع حتى أصبحت اليوم متوفرة في ٩٢٪ من مجمل عدد الأجهزة في الأسواق، بالإضافة إلى تعاون البنوك في إصدار ما يزيد على ١٢ مليون بطاقة بنكية داعمة لهذه التقنية، وهي الخطوات التي نتجت عنها جاهزية كل القطاعات التجارية المتعاملة بأجهزة نقاط البيع لتفعيل الخدمة وقت الإعلان عنها في شهر فبراير السابق ومعرفة العملاء الأفراد بالخدمة قبل طرحها، مما ساهم بنجاح إطلاق الخدمة وتبنيها السريع من قبل العملاء والمتاجر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق الدفعة الثانية من البنوك الداعمة لــApplePay عبر "مدى"
سبق

أعلنت دفعة جديدة من البنوك السعودية، اليوم، تفعيل ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Apple.

وتشمل هذه الدفعة من البنوك كلاً من: بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، إذ أعلنت البنوك عن توفر الخدمة لكل العملاء في المملكة ابتداءً من تاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩.

وتمثل هذه المجموعة من البنوك الدفعة الثانية من مقدمي الخدمة، حيث سبقها في المرحلة الأولى كلٌ من: البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، وبنك الجزيرة، وذلك في منتصف شهر فبراير الماضي.

وبانضمام هذه الدفعة الجديدة، يصل عدد البنوك التي قامت بإتاحة الخدمة اليوم في المملكة إلى تسعة بنوك تخدم أكثر من ٨٥٪ من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية.

ويعتبر هذا العدد الكبير من البنوك التي تمكنت من تفعيل خدمة Apple pay في وقت قياسي؛ من الإنجازات التي تُحسب للمملكة، وذلك بفضل البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية التي طورتها المدفوعات السعودية من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى" الذي تُشرف عليه تنظيمياً مؤسسة النقد العربي السعودي.

واستثمرت مدى في تطوير البنية التحتية لمدفوعات الأجهزة الذكية عبر بناء المنصة الوطنية للترميز التي تستبدل بيانات البطاقة "بما فيها رقمها المكون من 16 خانة" بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم "Token أو رمز"؛ بهدف حماية معلومات حساب حامل البطاقة البنكية. وخلال عملية الدفع سواء عبر الأسواق أو المتاجر الإلكترونية، يتم استعمال "الرمز" لإتمام العملية بدلاً من المعلومات الحقيقية للبطاقة، مما يوفر للعملاء أعلى معايير الأمان العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

وتشمل هذه المنصة أيضاً تقنيات الترميز الخاصة بشركات الدفع العالمية "فيزا" و"ماستر كارد"، مما أسهم في تمكين وتسهيل ربط البنوك السعودية بتطبيقات الدفع عبر الأجهزة الذكية مثل Apple Pay ومدى Pay وكذلك سيسهم في سهولة دخول أي من التطبيقات العالمية الأخرى مثل Google Pay، وSamsung Pay، متى ما عُقِدت اتفاقيات تجارية مع البنوك المصدرة للبطاقات لترميز بطاقاتها عبر هذه التطبيقات.

ويُمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل المملكة المتقدم فيما يخص تطوير بيئات الدفع الرقمي، إذ سبقت إطلاق خدمة Apple Pay مرحلة استعداد مكثفة شملت تحقيق عدد من المبادرات الهادفة بشكل رئيسٍ إلى تهيئة بيئة الدفع في المملكة لتكون على أتمّ قدرة لقبول هذا النوع من العمليات عند البدء بإطلاقها.

وقد قامت "مدى" منذ بدايات العام ٢٠١٧م بالتنسيق مع البنوك المحلية لنشر أجهزة نقاط البيع الداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى Near field communication NFC أو ما يُعرف تجارياً بخدمة مدى أثير ضمن منافذ البيع التجارية، وهي التقنية الأساسية التي تعتمد عليها مدفوعات الأجهزة الذكية.

ونجحت "مدى" في نشر هذه التقنية على نطاقٍ واسع حتى أصبحت اليوم متوفرة في ٩٢٪ من مجمل عدد الأجهزة في الأسواق، بالإضافة إلى تعاون البنوك في إصدار ما يزيد على ١٢ مليون بطاقة بنكية داعمة لهذه التقنية، وهي الخطوات التي نتجت عنها جاهزية كل القطاعات التجارية المتعاملة بأجهزة نقاط البيع لتفعيل الخدمة وقت الإعلان عنها في شهر فبراير السابق ومعرفة العملاء الأفراد بالخدمة قبل طرحها، مما ساهم بنجاح إطلاق الخدمة وتبنيها السريع من قبل العملاء والمتاجر.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
04:52 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:27 PM

إطلاق الدفعة الثانية من البنوك الداعمة لــApplePay عبر "مدى"

في ظل تعزيز البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دفعة جديدة من البنوك السعودية، اليوم، تفعيل ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Apple.

وتشمل هذه الدفعة من البنوك كلاً من: بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، إذ أعلنت البنوك عن توفر الخدمة لكل العملاء في المملكة ابتداءً من تاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩.

وتمثل هذه المجموعة من البنوك الدفعة الثانية من مقدمي الخدمة، حيث سبقها في المرحلة الأولى كلٌ من: البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، وبنك الجزيرة، وذلك في منتصف شهر فبراير الماضي.

وبانضمام هذه الدفعة الجديدة، يصل عدد البنوك التي قامت بإتاحة الخدمة اليوم في المملكة إلى تسعة بنوك تخدم أكثر من ٨٥٪ من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية.

ويعتبر هذا العدد الكبير من البنوك التي تمكنت من تفعيل خدمة Apple pay في وقت قياسي؛ من الإنجازات التي تُحسب للمملكة، وذلك بفضل البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية التي طورتها المدفوعات السعودية من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى" الذي تُشرف عليه تنظيمياً مؤسسة النقد العربي السعودي.

واستثمرت مدى في تطوير البنية التحتية لمدفوعات الأجهزة الذكية عبر بناء المنصة الوطنية للترميز التي تستبدل بيانات البطاقة "بما فيها رقمها المكون من 16 خانة" بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم "Token أو رمز"؛ بهدف حماية معلومات حساب حامل البطاقة البنكية. وخلال عملية الدفع سواء عبر الأسواق أو المتاجر الإلكترونية، يتم استعمال "الرمز" لإتمام العملية بدلاً من المعلومات الحقيقية للبطاقة، مما يوفر للعملاء أعلى معايير الأمان العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

وتشمل هذه المنصة أيضاً تقنيات الترميز الخاصة بشركات الدفع العالمية "فيزا" و"ماستر كارد"، مما أسهم في تمكين وتسهيل ربط البنوك السعودية بتطبيقات الدفع عبر الأجهزة الذكية مثل Apple Pay ومدى Pay وكذلك سيسهم في سهولة دخول أي من التطبيقات العالمية الأخرى مثل Google Pay، وSamsung Pay، متى ما عُقِدت اتفاقيات تجارية مع البنوك المصدرة للبطاقات لترميز بطاقاتها عبر هذه التطبيقات.

ويُمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل المملكة المتقدم فيما يخص تطوير بيئات الدفع الرقمي، إذ سبقت إطلاق خدمة Apple Pay مرحلة استعداد مكثفة شملت تحقيق عدد من المبادرات الهادفة بشكل رئيسٍ إلى تهيئة بيئة الدفع في المملكة لتكون على أتمّ قدرة لقبول هذا النوع من العمليات عند البدء بإطلاقها.

وقد قامت "مدى" منذ بدايات العام ٢٠١٧م بالتنسيق مع البنوك المحلية لنشر أجهزة نقاط البيع الداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى Near field communication NFC أو ما يُعرف تجارياً بخدمة مدى أثير ضمن منافذ البيع التجارية، وهي التقنية الأساسية التي تعتمد عليها مدفوعات الأجهزة الذكية.

ونجحت "مدى" في نشر هذه التقنية على نطاقٍ واسع حتى أصبحت اليوم متوفرة في ٩٢٪ من مجمل عدد الأجهزة في الأسواق، بالإضافة إلى تعاون البنوك في إصدار ما يزيد على ١٢ مليون بطاقة بنكية داعمة لهذه التقنية، وهي الخطوات التي نتجت عنها جاهزية كل القطاعات التجارية المتعاملة بأجهزة نقاط البيع لتفعيل الخدمة وقت الإعلان عنها في شهر فبراير السابق ومعرفة العملاء الأفراد بالخدمة قبل طرحها، مما ساهم بنجاح إطلاق الخدمة وتبنيها السريع من قبل العملاء والمتاجر.

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