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تجربة مثيرة لحياكة ثوب الكعبة وتعلم خطها يرويها روادها من بريدة

معرض الحرمين بمركز الملك خالد الحضاري.. "إعجاب وقيمة وندرة"

أتاح معرض الحرمين الشريفين المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، تجربة حياكة ثوب الكعبة وتعلم الخط العربي وأخذ بعض العبارات التذكارية على يد خطاط كسوة الكعبة المشرفة "مختار عالم".

ويحتوي ركن الكعبة المشرفة بالمعرض على منسج كسوة الكعبة المشرفة، والبخور والأطياب المستخدمة في تطييب الكعبة، وقناديل وقطع من الكسوة ومن داخل الكعبة عمرها قرابة 30 سنةً، وقفل باب الكعبة بطباعة 3D، ومجسم مقام إبراهيم عليه السلام بطباعة 3D، كما يُعرّف الركن الزائرين بآلية إنتاجية ثوب الكعبة من خلال عرض مرئي.

من جانبهم، عبّر الزائرون عن إعجابهم بمحتويات الركن؛ حيث قدّم المواطن ناصر الزهراني، شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنظيم الرائع، بتوفير هذه الفرصة بالمشاركة في حياكة منسج ثوب الكعبة.

وذكر عبدالرحمن التويجري، أنه من هواة الخط ومحبيه، وعندما علم بوجود ركن للخط العربي لم يتوانَ في الحضور؛ مؤكدًا أن وجود هذا الركن مكّن الجميع من المشاركة.

وأبان عمر الزويد، أن رؤية المنسج ومشاهدة كيفية حياكته والعمل عليه وطريقة تصنيعه أمرٌ جميل وخطوة تُشكر عليها الرئاسة والقائمون عليها؛ لافتًا إلى أن ما زاد التجربة روعة قسم خطاط كسوة الكعبة الذي أضاف إليه معلومات قيمة ونادرة.

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تجربة مثيرة لحياكة ثوب الكعبة وتعلم خطها يرويها روادها من بريدة
سبق

أتاح معرض الحرمين الشريفين المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، تجربة حياكة ثوب الكعبة وتعلم الخط العربي وأخذ بعض العبارات التذكارية على يد خطاط كسوة الكعبة المشرفة "مختار عالم".

ويحتوي ركن الكعبة المشرفة بالمعرض على منسج كسوة الكعبة المشرفة، والبخور والأطياب المستخدمة في تطييب الكعبة، وقناديل وقطع من الكسوة ومن داخل الكعبة عمرها قرابة 30 سنةً، وقفل باب الكعبة بطباعة 3D، ومجسم مقام إبراهيم عليه السلام بطباعة 3D، كما يُعرّف الركن الزائرين بآلية إنتاجية ثوب الكعبة من خلال عرض مرئي.

من جانبهم، عبّر الزائرون عن إعجابهم بمحتويات الركن؛ حيث قدّم المواطن ناصر الزهراني، شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنظيم الرائع، بتوفير هذه الفرصة بالمشاركة في حياكة منسج ثوب الكعبة.

وذكر عبدالرحمن التويجري، أنه من هواة الخط ومحبيه، وعندما علم بوجود ركن للخط العربي لم يتوانَ في الحضور؛ مؤكدًا أن وجود هذا الركن مكّن الجميع من المشاركة.

وأبان عمر الزويد، أن رؤية المنسج ومشاهدة كيفية حياكته والعمل عليه وطريقة تصنيعه أمرٌ جميل وخطوة تُشكر عليها الرئاسة والقائمون عليها؛ لافتًا إلى أن ما زاد التجربة روعة قسم خطاط كسوة الكعبة الذي أضاف إليه معلومات قيمة ونادرة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
11:41 AM

تجربة مثيرة لحياكة ثوب الكعبة وتعلم خطها يرويها روادها من بريدة

معرض الحرمين بمركز الملك خالد الحضاري.. "إعجاب وقيمة وندرة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أتاح معرض الحرمين الشريفين المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، تجربة حياكة ثوب الكعبة وتعلم الخط العربي وأخذ بعض العبارات التذكارية على يد خطاط كسوة الكعبة المشرفة "مختار عالم".

ويحتوي ركن الكعبة المشرفة بالمعرض على منسج كسوة الكعبة المشرفة، والبخور والأطياب المستخدمة في تطييب الكعبة، وقناديل وقطع من الكسوة ومن داخل الكعبة عمرها قرابة 30 سنةً، وقفل باب الكعبة بطباعة 3D، ومجسم مقام إبراهيم عليه السلام بطباعة 3D، كما يُعرّف الركن الزائرين بآلية إنتاجية ثوب الكعبة من خلال عرض مرئي.

من جانبهم، عبّر الزائرون عن إعجابهم بمحتويات الركن؛ حيث قدّم المواطن ناصر الزهراني، شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنظيم الرائع، بتوفير هذه الفرصة بالمشاركة في حياكة منسج ثوب الكعبة.

وذكر عبدالرحمن التويجري، أنه من هواة الخط ومحبيه، وعندما علم بوجود ركن للخط العربي لم يتوانَ في الحضور؛ مؤكدًا أن وجود هذا الركن مكّن الجميع من المشاركة.

وأبان عمر الزويد، أن رؤية المنسج ومشاهدة كيفية حياكته والعمل عليه وطريقة تصنيعه أمرٌ جميل وخطوة تُشكر عليها الرئاسة والقائمون عليها؛ لافتًا إلى أن ما زاد التجربة روعة قسم خطاط كسوة الكعبة الذي أضاف إليه معلومات قيمة ونادرة.

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