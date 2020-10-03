وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن المضبوطات كانت مخبأة في شاحنة داخل تجاويف تمت تهيئتها في هيكلها، وتم القبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة ذات الاختصاص.

جازان.. إحباط تهريب 1135 حزمة قات مخدر كانت مخبأة داخل تجاويف شاحنة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-03 تمكّنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان -بفضل الله- من إحباط تهريب 1135 حزمة من القات المخدر تزن 340.50 كجم. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن المضبوطات كانت مخبأة في شاحنة داخل تجاويف تمت تهيئتها في هيكلها، وتم القبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة ذات الاختصاص.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 05:35 PM

جازان.. إحباط تهريب 1135 حزمة قات مخدر كانت مخبأة داخل تجاويف شاحنة القبض على قائدها وهو مقيم "باكستاني"





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تمكّنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان -بفضل الله- من إحباط تهريب 1135 حزمة من القات المخدر تزن 340.50 كجم.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن المضبوطات كانت مخبأة في شاحنة داخل تجاويف تمت تهيئتها في هيكلها، وتم القبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة ذات الاختصاص.