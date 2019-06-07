إعلامي إماراتي: يصعب على هذا الجيل تصديق الصورة.. "خامنئي" ينتظر بلهفة تقبيل يد الملكة البهلوية 1974

أكد أن ولاية الفقيه لا تختلف عن "المرشد".. ازدواجية ونفاق وكذب على الله والناس

نشر علي تميم، المدير العام لشركة أبو ظبي للإعلام رئيس تحرير موقع 24 الإخباري، صورة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تعود إلى 45 سنة، ويظهر فيها "شيطان الإرهاب" منتظرًا بلهفة دوره في تقبيل يد الملكة البهلوية 1974. مشيرًا إلى أنه يصعب على هذا الجيل تصديق هذه الصورة.

وكتب تغريدة بحسابه، علق بها على الصورة، وقال: "‏بلهفة ينتظر خامنئي تقبيل يد الملكة البهلوية 1974. يصعب على هذا الجيل تصديق الصورة؛ لأن البروباغاندا التي أطلقها الملالي عن ثوريتهم بَنَت سدًّا ضخمًا من الأوهام والوعي الزائف". مستدركا: "لكن ولاية الفقيه لا تختلف عن ولاية المرشد.. ازدواجية ونفاق وكذب على الله وعلى الناس، وادعاء الطهارة الثورية".

يُذكر أن السفارة الأمريكية لدى العراق كانت قد كشفت سابقًا أن ثروة المرشد الأعلى علي خامنئي تبلغ 200 مليار دولار، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الإيراني تحت خط الفقر منذ ما يقارب نصف قرن.

واتهمت السفارة الأمريكية في منشور باللغتين العربية والإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نظام الملالي بالفساد، وإساءة استخدام السلطة، وسرقة الشعب الإيراني، الذي يعاني أعلى نِسَب الفقر في العالم.

وقد ظهر المرشد الإيراني الإرهابي علي خامنئي أثناء إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر الأربعاء الماضي ممسكًا ببندقية قنص روسية "دراغانوف".