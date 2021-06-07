النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعارضة السورية تتهم نظام "الأسد" بحشد قواته حول إدلب وحلب

استهدفت بقذائف المدفعية قرى ومحيط نقطة تركية

اتهمت مصادر في المعارضة السورية، النظام السوري اليوم (الاثنين)، بحشد قواته والميليشيات المتحالفة معه حول مناطق بمحافظتي إدلب وريف حلب، حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أن نظام بشار الأسد أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي، استهدفت بقذائف المدفعية قرى إبلين وبليون ومحيط النقطة العسكرية التركية في تل الشيخ قرب قرية بليون.

وبيّن القائد العسكري أن قوات النظام السوري أرسلت كذلك تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقرية أبو كهف ومنطقة معبر التايهة غرب مدينة منبج، التي تربط مناطق سيطرة النظام مع قوات "قسد".


وأضاف أن هناك قوات للنظام السوري معززة بدبابات ومدفعية وصلت إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وقوات "قسد" ربما للضغط على تركيا و"قسد" بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج وعقد لقاء عشائري، أمس في معبر التايهة لدعم الاحتجاجات في منطقة منبج التي تخضع لسيطرة "قسد".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المعارضة السورية تتهم نظام "الأسد" بحشد قواته حول إدلب وحلب
سبق

اتهمت مصادر في المعارضة السورية، النظام السوري اليوم (الاثنين)، بحشد قواته والميليشيات المتحالفة معه حول مناطق بمحافظتي إدلب وريف حلب، حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أن نظام بشار الأسد أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي، استهدفت بقذائف المدفعية قرى إبلين وبليون ومحيط النقطة العسكرية التركية في تل الشيخ قرب قرية بليون.

وبيّن القائد العسكري أن قوات النظام السوري أرسلت كذلك تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقرية أبو كهف ومنطقة معبر التايهة غرب مدينة منبج، التي تربط مناطق سيطرة النظام مع قوات "قسد".


وأضاف أن هناك قوات للنظام السوري معززة بدبابات ومدفعية وصلت إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وقوات "قسد" ربما للضغط على تركيا و"قسد" بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج وعقد لقاء عشائري، أمس في معبر التايهة لدعم الاحتجاجات في منطقة منبج التي تخضع لسيطرة "قسد".

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:25 PM

المعارضة السورية تتهم نظام "الأسد" بحشد قواته حول إدلب وحلب

استهدفت بقذائف المدفعية قرى ومحيط نقطة تركية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
466

اتهمت مصادر في المعارضة السورية، النظام السوري اليوم (الاثنين)، بحشد قواته والميليشيات المتحالفة معه حول مناطق بمحافظتي إدلب وريف حلب، حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أن نظام بشار الأسد أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي، استهدفت بقذائف المدفعية قرى إبلين وبليون ومحيط النقطة العسكرية التركية في تل الشيخ قرب قرية بليون.

وبيّن القائد العسكري أن قوات النظام السوري أرسلت كذلك تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقرية أبو كهف ومنطقة معبر التايهة غرب مدينة منبج، التي تربط مناطق سيطرة النظام مع قوات "قسد".


وأضاف أن هناك قوات للنظام السوري معززة بدبابات ومدفعية وصلت إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وقوات "قسد" ربما للضغط على تركيا و"قسد" بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج وعقد لقاء عشائري، أمس في معبر التايهة لدعم الاحتجاجات في منطقة منبج التي تخضع لسيطرة "قسد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة