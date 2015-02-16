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بعد خسائر الأمس.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ92 دولارًا

بسبب تطورات "أوكرانيا".. ما زالت قُرب أعلى مستوى منذ 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد خسائر فادحة تكبدتها أسعار الذهب الأسود أمس، وجاء انخفاض الأسعار مع انحسار مخاوف المستثمرين حول غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 92.36 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.17% إلى 93.44 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتكبدت أسواق النفط خسائر فادحة الثلاثاء وفق "روسيا اليوم"؛ حيث هبط خام "برنت" إلى ما دون مستوى 95 دولارًا للبرميل؛ فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط" دون 94 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط مؤخرًا؛ فإن أسعار النفط لا يزال يتم تداولها قُرب أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014؛ في ظل توقعات بأن الطلب سيتجاوز معروض النفط هذا العام.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد خسائر الأمس.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ92 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد خسائر فادحة تكبدتها أسعار الذهب الأسود أمس، وجاء انخفاض الأسعار مع انحسار مخاوف المستثمرين حول غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 92.36 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.17% إلى 93.44 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتكبدت أسواق النفط خسائر فادحة الثلاثاء وفق "روسيا اليوم"؛ حيث هبط خام "برنت" إلى ما دون مستوى 95 دولارًا للبرميل؛ فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط" دون 94 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط مؤخرًا؛ فإن أسعار النفط لا يزال يتم تداولها قُرب أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014؛ في ظل توقعات بأن الطلب سيتجاوز معروض النفط هذا العام.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:21 AM

بعد خسائر الأمس.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ92 دولارًا

بسبب تطورات "أوكرانيا".. ما زالت قُرب أعلى مستوى منذ 7 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد خسائر فادحة تكبدتها أسعار الذهب الأسود أمس، وجاء انخفاض الأسعار مع انحسار مخاوف المستثمرين حول غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 92.36 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.17% إلى 93.44 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتكبدت أسواق النفط خسائر فادحة الثلاثاء وفق "روسيا اليوم"؛ حيث هبط خام "برنت" إلى ما دون مستوى 95 دولارًا للبرميل؛ فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط" دون 94 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط مؤخرًا؛ فإن أسعار النفط لا يزال يتم تداولها قُرب أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014؛ في ظل توقعات بأن الطلب سيتجاوز معروض النفط هذا العام.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

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