النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المساحة الجيولوجية": الشواهد والأدلة من رائحة الأدخنة في كهف أم جرسان نيجة حريق

نفت أن تكون ناتجة عن نشاط أو صهير بركاني

كشف الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن فريقاً فنياً متخصصاً من قسم البراكين من المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، قاموا بزيارة ميدانية لكهف أم جرسان، في تمام الساعة 11:30 من صباح هذا يوم السبت، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة ونيران.

وبيّن "أبا الخيل" أن الفريق الفني قام بفحص الأدخنة المتصاعدة، واتضح أنها عبارة عن كميات من روث ومخلفات الطيور والخفافيش تراكمت عبر السنين فوق بعضها في أرضية الكهف، وليست صهيراً بركانياً كما ذكر في مقطع الفيديو المتداول.

وأفاد الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية: أن "كل الشواهد والأدلة من رائحة الأدخنة وشكلها يدل أنها ليست ناتجة عن صهير بركاني، بل ناتجة عن حرق لمخلفات هذه الطيور"، مؤكداً أن الأبخرة الناتجة عن صهير بركاني تتكون من أكاسيد الكبريت التي تشبه رائحة البيض الفاسد وثاني أكسيد الكربون وأبخرة الماء ولا يوجد في الموقع أي شيء من هذه الغازات.

وأضاف: "تم التأكد من حرارة المنطقة المحيطة بالكهف بقياس عدد من الابيار الموجودة والقريبة، وتبين ثبات حرارتها عن القياسات السابقة، وبالتالي فإننا نستنتج أن المنطقة مستقرة حراريا ولا يوجد أي خوف منها بإذن الله”.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل المركز الوطني للزلازل والبراكين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المساحة الجيولوجية": الشواهد والأدلة من رائحة الأدخنة في كهف أم جرسان نيجة حريق
سبق

كشف الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن فريقاً فنياً متخصصاً من قسم البراكين من المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، قاموا بزيارة ميدانية لكهف أم جرسان، في تمام الساعة 11:30 من صباح هذا يوم السبت، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة ونيران.

وبيّن "أبا الخيل" أن الفريق الفني قام بفحص الأدخنة المتصاعدة، واتضح أنها عبارة عن كميات من روث ومخلفات الطيور والخفافيش تراكمت عبر السنين فوق بعضها في أرضية الكهف، وليست صهيراً بركانياً كما ذكر في مقطع الفيديو المتداول.

وأفاد الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية: أن "كل الشواهد والأدلة من رائحة الأدخنة وشكلها يدل أنها ليست ناتجة عن صهير بركاني، بل ناتجة عن حرق لمخلفات هذه الطيور"، مؤكداً أن الأبخرة الناتجة عن صهير بركاني تتكون من أكاسيد الكبريت التي تشبه رائحة البيض الفاسد وثاني أكسيد الكربون وأبخرة الماء ولا يوجد في الموقع أي شيء من هذه الغازات.

وأضاف: "تم التأكد من حرارة المنطقة المحيطة بالكهف بقياس عدد من الابيار الموجودة والقريبة، وتبين ثبات حرارتها عن القياسات السابقة، وبالتالي فإننا نستنتج أن المنطقة مستقرة حراريا ولا يوجد أي خوف منها بإذن الله”.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:21 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:52 PM

"المساحة الجيولوجية": الشواهد والأدلة من رائحة الأدخنة في كهف أم جرسان نيجة حريق

نفت أن تكون ناتجة عن نشاط أو صهير بركاني

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
2,044

كشف الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن فريقاً فنياً متخصصاً من قسم البراكين من المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، قاموا بزيارة ميدانية لكهف أم جرسان، في تمام الساعة 11:30 من صباح هذا يوم السبت، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة ونيران.

وبيّن "أبا الخيل" أن الفريق الفني قام بفحص الأدخنة المتصاعدة، واتضح أنها عبارة عن كميات من روث ومخلفات الطيور والخفافيش تراكمت عبر السنين فوق بعضها في أرضية الكهف، وليست صهيراً بركانياً كما ذكر في مقطع الفيديو المتداول.

وأفاد الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية: أن "كل الشواهد والأدلة من رائحة الأدخنة وشكلها يدل أنها ليست ناتجة عن صهير بركاني، بل ناتجة عن حرق لمخلفات هذه الطيور"، مؤكداً أن الأبخرة الناتجة عن صهير بركاني تتكون من أكاسيد الكبريت التي تشبه رائحة البيض الفاسد وثاني أكسيد الكربون وأبخرة الماء ولا يوجد في الموقع أي شيء من هذه الغازات.

وأضاف: "تم التأكد من حرارة المنطقة المحيطة بالكهف بقياس عدد من الابيار الموجودة والقريبة، وتبين ثبات حرارتها عن القياسات السابقة، وبالتالي فإننا نستنتج أن المنطقة مستقرة حراريا ولا يوجد أي خوف منها بإذن الله”.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,047
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,188

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة