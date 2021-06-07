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"أمانة الرياض": نعمل على تنفيذ 515 مشروعاً لتحقيق التنمية الشاملة

قالت: تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لـ "الأنسنة"

أكّدت أمانة الرياض أنها تعمل على تنفيذ 515 مشروعاً تنموياً وتطويرياً لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المحافظات والمراكز كافة التابعة للعاصمة، لافتة إلى أن متوسط نسبة الإنجاز يتجاوز الـ 70 بالمائة.

وأضافت "الأمانة" في حسابها على تويتر، أن المشاريع تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لمشاريع الأنسنة و61 لدرء مخاطر السيول.

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"أمانة الرياض": نعمل على تنفيذ 515 مشروعاً لتحقيق التنمية الشاملة
سبق

أكّدت أمانة الرياض أنها تعمل على تنفيذ 515 مشروعاً تنموياً وتطويرياً لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المحافظات والمراكز كافة التابعة للعاصمة، لافتة إلى أن متوسط نسبة الإنجاز يتجاوز الـ 70 بالمائة.

وأضافت "الأمانة" في حسابها على تويتر، أن المشاريع تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لمشاريع الأنسنة و61 لدرء مخاطر السيول.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:53 AM

"أمانة الرياض": نعمل على تنفيذ 515 مشروعاً لتحقيق التنمية الشاملة

قالت: تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لـ "الأنسنة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,572

أكّدت أمانة الرياض أنها تعمل على تنفيذ 515 مشروعاً تنموياً وتطويرياً لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المحافظات والمراكز كافة التابعة للعاصمة، لافتة إلى أن متوسط نسبة الإنجاز يتجاوز الـ 70 بالمائة.

وأضافت "الأمانة" في حسابها على تويتر، أن المشاريع تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لمشاريع الأنسنة و61 لدرء مخاطر السيول.

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