حملة "ترامب" ترفع دعوى قضائية لمنع ميشيجان من التصديق على نتائج الانتخابات

قدمت إقرارات خطية تصف السلوك المزعوم في التصويت

رفعت حملة دونالد ترامب الرئاسية، اليوم (الأربعاء) دعوى قضائية ضد ولاية ميشيجان؛ لمنع الولاية الأمريكية من التصديق على نتائج انتخابات الأسبوع الماضي حيث فاز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة فدرالية في غرب ميشيغان، قدم العديد من الأشخاص إقرارات خطية تصف سوء السلوك المزعوم في التصويت، مع التركيز على المعقل الديمقراطي في مقاطعة واين، التي تضم ديترويت، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبرت الشكوى أنه "لا ينبغي المصادقة على نتائج الانتخابات دون تأكيد أن جميع بطاقات الاقتراع التي تم فرزها بشكل صحيح، وقد تكون هناك حاجة إلى انتخابات خاصة في الدوائر الانتخابية التي تنطوي على مشاكل".

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في ميشيغان جيك رولو، في بيان أن "حملة ترامب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض ثقة الجمهور في انتخابات ميشيغان".

وزعمت حملة "ترامب" أن "سوء السلوك في ميشيغان شمل مضايقة المنافسين الجمهوريين في الانتخابات واشترط التزامهم بقواعد التباعد، التي لا تتجاوز ستة أقدام على عكس منافسي الانتخابات الديمقراطيين، وأنه جرى فرز الأصوات غير القانونية وغير المؤهلة".