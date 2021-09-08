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فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

قبل انطلاق مواجهات دوري أبطال آسيا

بعد تأكيد غياب أبرز هدافيه، ومجموعة أخرى من العناصر المؤثرة في الفريق الكروي الأول، تقدم فريق تراكتور الإيراني بطلب رسمي لتأجيل مباراته أمام النصر السعودي، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا والمقرر لها، الثلاثاء في الـ14 من سبتمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

وجاء طلب الفريق الإيراني، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن فيروس كورونا الذي ضرب الفريق، وأسفر عن وجود 12 لاعباً فقط في قائمة الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"
سبق

بعد تأكيد غياب أبرز هدافيه، ومجموعة أخرى من العناصر المؤثرة في الفريق الكروي الأول، تقدم فريق تراكتور الإيراني بطلب رسمي لتأجيل مباراته أمام النصر السعودي، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا والمقرر لها، الثلاثاء في الـ14 من سبتمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

وجاء طلب الفريق الإيراني، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن فيروس كورونا الذي ضرب الفريق، وأسفر عن وجود 12 لاعباً فقط في قائمة الفريق.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
04:03 PM

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

قبل انطلاق مواجهات دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تأكيد غياب أبرز هدافيه، ومجموعة أخرى من العناصر المؤثرة في الفريق الكروي الأول، تقدم فريق تراكتور الإيراني بطلب رسمي لتأجيل مباراته أمام النصر السعودي، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا والمقرر لها، الثلاثاء في الـ14 من سبتمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

وجاء طلب الفريق الإيراني، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن فيروس كورونا الذي ضرب الفريق، وأسفر عن وجود 12 لاعباً فقط في قائمة الفريق.

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