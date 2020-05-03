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بلدية "شعبة نصاب" تواصل معالجة التشوه البصري وإزالة المخلفات

من خلال إزالة مخلفات البناء والمواد الصلبة ونظافة الشوارع والساحات

تواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية حملة تصحيحية لمعالجة التشوه البصري، من خلال إزالة مخلفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ونظافة الشوارع والساحات والمرافق العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي.

كما تقوم إدارة الأنسنة بقسم الزراعة بأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة. وضمن أعمال إدارة الشؤون الفنية متمثلة في قسم الكهرباء تواصل أعمال صيانة أعمدة الإنارة.

وتأتي هذه الأعمال للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة.

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بلدية "شعبة نصاب" تواصل معالجة التشوه البصري وإزالة المخلفات
سبق

تواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية حملة تصحيحية لمعالجة التشوه البصري، من خلال إزالة مخلفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ونظافة الشوارع والساحات والمرافق العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي.

كما تقوم إدارة الأنسنة بقسم الزراعة بأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة. وضمن أعمال إدارة الشؤون الفنية متمثلة في قسم الكهرباء تواصل أعمال صيانة أعمدة الإنارة.

وتأتي هذه الأعمال للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:37 PM

بلدية "شعبة نصاب" تواصل معالجة التشوه البصري وإزالة المخلفات

من خلال إزالة مخلفات البناء والمواد الصلبة ونظافة الشوارع والساحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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تواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية حملة تصحيحية لمعالجة التشوه البصري، من خلال إزالة مخلفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ونظافة الشوارع والساحات والمرافق العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي.

كما تقوم إدارة الأنسنة بقسم الزراعة بأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة. وضمن أعمال إدارة الشؤون الفنية متمثلة في قسم الكهرباء تواصل أعمال صيانة أعمدة الإنارة.

وتأتي هذه الأعمال للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة.

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