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لحفظ حقوق الطلبة الأكاديمية حال تظلمهم.. جامعة طيبة تطلق خدمة "أنصفني"

"ينبعاوي": متاحة للطلبة عبر نظام "خدمة تك" وتتيح للطلبة تقديم تظلمهم للكلية

أطلق رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني منصة "أنصفني" الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات في حال تظلمهم؛ وذلك لحفظ حقوق الطلبة الأكاديمية.

وقال المشرف على إدارة الحقوق الطلابية الدكتور معتز ينبعاوي أن الخدمة متاحة للطلبة عبر نظام "خدمة تك" و تتيح للطلبة تقديم تظلمهم للكلية التي ينتمي إليها الطالب، وبمتابعة من إدارة الحقوق الطلابية والإدارة العليا بالجامعة، وتأتي هذه الخدمة ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجامعة، والتوسع في الخدمات الطلابية التي تسهل إجراءات الطلاب والطالبات.

وأضاف "ينبعاوي" أن المنصة تأتي تعريفاً للطالب بما له في أنظمة الجامعة من حقوق تجاه مسؤولي الجامعة، وطريقة المطالبة بها في حال الإخلال بشيء منها؛ إدراكاً من إدارة الجامعة لأهمية المحافظة على حقوق الطلبة، وأثر ذلك على استقرار الطلبة نفسياً وعلمياً، وانتظام مسيرتهم الأكاديمية.

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لحفظ حقوق الطلبة الأكاديمية حال تظلمهم.. جامعة طيبة تطلق خدمة "أنصفني"
سبق

أطلق رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني منصة "أنصفني" الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات في حال تظلمهم؛ وذلك لحفظ حقوق الطلبة الأكاديمية.

وقال المشرف على إدارة الحقوق الطلابية الدكتور معتز ينبعاوي أن الخدمة متاحة للطلبة عبر نظام "خدمة تك" و تتيح للطلبة تقديم تظلمهم للكلية التي ينتمي إليها الطالب، وبمتابعة من إدارة الحقوق الطلابية والإدارة العليا بالجامعة، وتأتي هذه الخدمة ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجامعة، والتوسع في الخدمات الطلابية التي تسهل إجراءات الطلاب والطالبات.

وأضاف "ينبعاوي" أن المنصة تأتي تعريفاً للطالب بما له في أنظمة الجامعة من حقوق تجاه مسؤولي الجامعة، وطريقة المطالبة بها في حال الإخلال بشيء منها؛ إدراكاً من إدارة الجامعة لأهمية المحافظة على حقوق الطلبة، وأثر ذلك على استقرار الطلبة نفسياً وعلمياً، وانتظام مسيرتهم الأكاديمية.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:08 PM

لحفظ حقوق الطلبة الأكاديمية حال تظلمهم.. جامعة طيبة تطلق خدمة "أنصفني"

"ينبعاوي": متاحة للطلبة عبر نظام "خدمة تك" وتتيح للطلبة تقديم تظلمهم للكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أطلق رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني منصة "أنصفني" الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات في حال تظلمهم؛ وذلك لحفظ حقوق الطلبة الأكاديمية.

وقال المشرف على إدارة الحقوق الطلابية الدكتور معتز ينبعاوي أن الخدمة متاحة للطلبة عبر نظام "خدمة تك" و تتيح للطلبة تقديم تظلمهم للكلية التي ينتمي إليها الطالب، وبمتابعة من إدارة الحقوق الطلابية والإدارة العليا بالجامعة، وتأتي هذه الخدمة ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجامعة، والتوسع في الخدمات الطلابية التي تسهل إجراءات الطلاب والطالبات.

وأضاف "ينبعاوي" أن المنصة تأتي تعريفاً للطالب بما له في أنظمة الجامعة من حقوق تجاه مسؤولي الجامعة، وطريقة المطالبة بها في حال الإخلال بشيء منها؛ إدراكاً من إدارة الجامعة لأهمية المحافظة على حقوق الطلبة، وأثر ذلك على استقرار الطلبة نفسياً وعلمياً، وانتظام مسيرتهم الأكاديمية.

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