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"الثقفي" يعلن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر.. الأحد المقبل

يعرض خطة "الأرصاد وحماية البيئة" خلال موسم حج هذا العام

يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الهيئة بجدة؛ للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام.

وقالت مصادر لـ"سبق": سيتضمن المؤتمر الصحفي عرض خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة بحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك، واستعراض جهود الهيئة في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

وأضافت: سيتطرق الرئيس العام إلى أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها؛ حيث تقوم فِرَق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كل المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة؛ بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل، ورصد المخالفات عليها إن وجدت، والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

جدير بالذكر أن الهيئة تقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك توفر مركزًا إعلاميًّا متكاملًا لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

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"الثقفي" يعلن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر.. الأحد المقبل
سبق

يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الهيئة بجدة؛ للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام.

وقالت مصادر لـ"سبق": سيتضمن المؤتمر الصحفي عرض خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة بحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك، واستعراض جهود الهيئة في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

وأضافت: سيتطرق الرئيس العام إلى أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها؛ حيث تقوم فِرَق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كل المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة؛ بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل، ورصد المخالفات عليها إن وجدت، والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

جدير بالذكر أن الهيئة تقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك توفر مركزًا إعلاميًّا متكاملًا لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:25 PM

"الثقفي" يعلن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر.. الأحد المقبل

يعرض خطة "الأرصاد وحماية البيئة" خلال موسم حج هذا العام

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عبدالله الراجحي - جدة
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يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الهيئة بجدة؛ للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام.

وقالت مصادر لـ"سبق": سيتضمن المؤتمر الصحفي عرض خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة بحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك، واستعراض جهود الهيئة في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

وأضافت: سيتطرق الرئيس العام إلى أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها؛ حيث تقوم فِرَق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كل المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة؛ بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل، ورصد المخالفات عليها إن وجدت، والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

جدير بالذكر أن الهيئة تقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك توفر مركزًا إعلاميًّا متكاملًا لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

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