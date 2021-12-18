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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكورية الجنوبية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

الجدير بالذكر أن وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية ترأس وفد بلادها في أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة، فيما يرأس الجانب السعودي في أعمال هذه الدورة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.

وزير الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكورية الجنوبية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

الجدير بالذكر أن وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية ترأس وفد بلادها في أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة، فيما يرأس الجانب السعودي في أعمال هذه الدورة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
04:57 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكورية الجنوبية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

الجدير بالذكر أن وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية ترأس وفد بلادها في أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة، فيما يرأس الجانب السعودي في أعمال هذه الدورة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.

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