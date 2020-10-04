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الطائف.. انطلاق الدورة العلمية الأولى لنشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة

نظمتها إدارة الدعوة بمكة وتستهدف موظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة

افتتح مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامة الصيقل اليوم الدورة العلمية الأولى لنشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف لموظفي الجهات الحكومية، وتستمر هذه الدورة لمدة أربعة أيام وتُقام على مسرح جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف.

وقال"الصيقل" خلال كلمة افتتاحية إن كل ما نعيشه اليوم من خير ونماء وأمن وأمان وعقيدة صافية هو بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي تنفق الغالي والنفيس في نفع الناس ونشر الخير والدعوة إلى الله وفق منهج قويم، مبينًا حرص وتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وفق تطلعات قيادتنا الصالحة الرشيدة، وأضاف"الصيقل": تأتي هذه البرامج والشراكات وفق أهداف الوزارة وبمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، مختتمًا كلمته بشكر مدير مركز الدعوة بالطائف ومنسوبيها على جهودهم الواضحة والملموسة.

من جانب آخر عبّر مدير مركز الدعوة والإرشاد بالطائف الشيخ عبد المجيد الثقفي المشرف على الدورات والمقدم لها أن هذه الدورات تهدف إلى نشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة من خلال شرح أركان الإيمان الستة وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة.

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الطائف.. انطلاق الدورة العلمية الأولى لنشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة
سبق

افتتح مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامة الصيقل اليوم الدورة العلمية الأولى لنشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف لموظفي الجهات الحكومية، وتستمر هذه الدورة لمدة أربعة أيام وتُقام على مسرح جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف.

وقال"الصيقل" خلال كلمة افتتاحية إن كل ما نعيشه اليوم من خير ونماء وأمن وأمان وعقيدة صافية هو بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي تنفق الغالي والنفيس في نفع الناس ونشر الخير والدعوة إلى الله وفق منهج قويم، مبينًا حرص وتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وفق تطلعات قيادتنا الصالحة الرشيدة، وأضاف"الصيقل": تأتي هذه البرامج والشراكات وفق أهداف الوزارة وبمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، مختتمًا كلمته بشكر مدير مركز الدعوة بالطائف ومنسوبيها على جهودهم الواضحة والملموسة.

من جانب آخر عبّر مدير مركز الدعوة والإرشاد بالطائف الشيخ عبد المجيد الثقفي المشرف على الدورات والمقدم لها أن هذه الدورات تهدف إلى نشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة من خلال شرح أركان الإيمان الستة وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:08 PM

الطائف.. انطلاق الدورة العلمية الأولى لنشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة

نظمتها إدارة الدعوة بمكة وتستهدف موظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتح مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامة الصيقل اليوم الدورة العلمية الأولى لنشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف لموظفي الجهات الحكومية، وتستمر هذه الدورة لمدة أربعة أيام وتُقام على مسرح جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف.

وقال"الصيقل" خلال كلمة افتتاحية إن كل ما نعيشه اليوم من خير ونماء وأمن وأمان وعقيدة صافية هو بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي تنفق الغالي والنفيس في نفع الناس ونشر الخير والدعوة إلى الله وفق منهج قويم، مبينًا حرص وتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وفق تطلعات قيادتنا الصالحة الرشيدة، وأضاف"الصيقل": تأتي هذه البرامج والشراكات وفق أهداف الوزارة وبمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، مختتمًا كلمته بشكر مدير مركز الدعوة بالطائف ومنسوبيها على جهودهم الواضحة والملموسة.

من جانب آخر عبّر مدير مركز الدعوة والإرشاد بالطائف الشيخ عبد المجيد الثقفي المشرف على الدورات والمقدم لها أن هذه الدورات تهدف إلى نشر الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة من خلال شرح أركان الإيمان الستة وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة.

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