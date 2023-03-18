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بسبب "كورونا".. شواطئ وحدائق جازان خالية من الزوار

انخفاض الحركة المرورية امتثالاً للتعليمات الصحية

رصدت "سبق"، صباح اليوم؛ خلوّ شواطئ وحدائق منطقة جازان من الزوار، وانخفاض معدل الحركة المرورية.

جاء ذلك امتثالاً للتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية المقررة من قبل الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وكانت أمانة منطقة جازان، قد أغلقت الأماكن العامة كالشواطئ والحدائق والمجمعات التجارية بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة.

وصعّدت الأمانة من وتيرة إجراءاتها الاحترازية؛ لتعزيز مكافحة "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة، تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي متابعة مستمرة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب "كورونا".. شواطئ وحدائق جازان خالية من الزوار
سبق

رصدت "سبق"، صباح اليوم؛ خلوّ شواطئ وحدائق منطقة جازان من الزوار، وانخفاض معدل الحركة المرورية.

جاء ذلك امتثالاً للتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية المقررة من قبل الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وكانت أمانة منطقة جازان، قد أغلقت الأماكن العامة كالشواطئ والحدائق والمجمعات التجارية بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة.

وصعّدت الأمانة من وتيرة إجراءاتها الاحترازية؛ لتعزيز مكافحة "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة، تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي متابعة مستمرة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:54 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM

بسبب "كورونا".. شواطئ وحدائق جازان خالية من الزوار

انخفاض الحركة المرورية امتثالاً للتعليمات الصحية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
4
2,450

رصدت "سبق"، صباح اليوم؛ خلوّ شواطئ وحدائق منطقة جازان من الزوار، وانخفاض معدل الحركة المرورية.

جاء ذلك امتثالاً للتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية المقررة من قبل الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وكانت أمانة منطقة جازان، قد أغلقت الأماكن العامة كالشواطئ والحدائق والمجمعات التجارية بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة.

وصعّدت الأمانة من وتيرة إجراءاتها الاحترازية؛ لتعزيز مكافحة "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة، تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي متابعة مستمرة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان.

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