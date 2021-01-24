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السفير الياباني يدعو مستثمري بلاده لزيارة جازان والاطّلاع على الفرص الواعدة فيها

أشاد بالعلاقات بين البلدين وبما تشهده المملكة من تطور كبير

أكد السفير الياباني في السعودية "فوميو إيواي" أن العلاقات اليابانية السعودية مهمة، وتمتد لأكثر من 65 عامًا منذ تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وشهدت خلالها تطورًا في مختلف المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد، حيث بلغت الصادرات السعودية لليابان نحو 33 مليار دولار أمريكي، والواردات السعودية من اليابان نحو 4.1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن "الفترة الماضية تطورت العلاقات السعودية اليابانية في المجالات الاقتصادية إلى جانب تجارة النفط والمعاملات التجارية".

من جانبه، رحّب رئيس غرفة جازان خالد الصايغ وأعضاء المجلس وأمينها العام في بداية الاستقبال بالسفير الياباني، مشيدًا بما تتمتع به العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان من عمق وتميز، وما تشهده من تعاون مثمر في مختلف المجالات، متطلعًا إلى تعزيزها خاصة على المستوى الاستثماري بين المملكة واليابان.

وقدم رئيس غرفة جازان إيجازًا عن الأدوار التي يقوم بها غرفة جازان في إطار اختصاصاتها والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستثمار والفرص الاستثمارية في منطقة جازان.

من جهته، أشاد السفير الياباني لدى المملكة بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بالمملكة، والرؤية المشتركة التي تجمع اليابان بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالتحولات التي تشهدها المملكة على مختلف الصعد ومنها التطورات الاقتصادية والتنموية.

وتمنى للمملكة وشعبها المزيد من التطور والتقدم والازدهار، مبينا أنه سيتحدث مع المستثمرين اليابانيين لزيارة جازان والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الياباني يدعو مستثمري بلاده لزيارة جازان والاطّلاع على الفرص الواعدة فيها
سبق

أكد السفير الياباني في السعودية "فوميو إيواي" أن العلاقات اليابانية السعودية مهمة، وتمتد لأكثر من 65 عامًا منذ تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وشهدت خلالها تطورًا في مختلف المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد، حيث بلغت الصادرات السعودية لليابان نحو 33 مليار دولار أمريكي، والواردات السعودية من اليابان نحو 4.1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن "الفترة الماضية تطورت العلاقات السعودية اليابانية في المجالات الاقتصادية إلى جانب تجارة النفط والمعاملات التجارية".

من جانبه، رحّب رئيس غرفة جازان خالد الصايغ وأعضاء المجلس وأمينها العام في بداية الاستقبال بالسفير الياباني، مشيدًا بما تتمتع به العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان من عمق وتميز، وما تشهده من تعاون مثمر في مختلف المجالات، متطلعًا إلى تعزيزها خاصة على المستوى الاستثماري بين المملكة واليابان.

وقدم رئيس غرفة جازان إيجازًا عن الأدوار التي يقوم بها غرفة جازان في إطار اختصاصاتها والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستثمار والفرص الاستثمارية في منطقة جازان.

من جهته، أشاد السفير الياباني لدى المملكة بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بالمملكة، والرؤية المشتركة التي تجمع اليابان بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالتحولات التي تشهدها المملكة على مختلف الصعد ومنها التطورات الاقتصادية والتنموية.

وتمنى للمملكة وشعبها المزيد من التطور والتقدم والازدهار، مبينا أنه سيتحدث مع المستثمرين اليابانيين لزيارة جازان والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
05:55 PM

السفير الياباني يدعو مستثمري بلاده لزيارة جازان والاطّلاع على الفرص الواعدة فيها

أشاد بالعلاقات بين البلدين وبما تشهده المملكة من تطور كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد السفير الياباني في السعودية "فوميو إيواي" أن العلاقات اليابانية السعودية مهمة، وتمتد لأكثر من 65 عامًا منذ تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وشهدت خلالها تطورًا في مختلف المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد، حيث بلغت الصادرات السعودية لليابان نحو 33 مليار دولار أمريكي، والواردات السعودية من اليابان نحو 4.1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن "الفترة الماضية تطورت العلاقات السعودية اليابانية في المجالات الاقتصادية إلى جانب تجارة النفط والمعاملات التجارية".

من جانبه، رحّب رئيس غرفة جازان خالد الصايغ وأعضاء المجلس وأمينها العام في بداية الاستقبال بالسفير الياباني، مشيدًا بما تتمتع به العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان من عمق وتميز، وما تشهده من تعاون مثمر في مختلف المجالات، متطلعًا إلى تعزيزها خاصة على المستوى الاستثماري بين المملكة واليابان.

وقدم رئيس غرفة جازان إيجازًا عن الأدوار التي يقوم بها غرفة جازان في إطار اختصاصاتها والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستثمار والفرص الاستثمارية في منطقة جازان.

من جهته، أشاد السفير الياباني لدى المملكة بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بالمملكة، والرؤية المشتركة التي تجمع اليابان بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالتحولات التي تشهدها المملكة على مختلف الصعد ومنها التطورات الاقتصادية والتنموية.

وتمنى للمملكة وشعبها المزيد من التطور والتقدم والازدهار، مبينا أنه سيتحدث مع المستثمرين اليابانيين لزيارة جازان والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

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