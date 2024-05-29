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متطوعو جامعة "المؤسس" يقدمون 4 آلاف ساعة لخدمة المعتمرين

40 طالباً يتعاونون مع الفريق التطوعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي

يواصل طلاب الطب من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مسيرتهم نحو خدمة قاصدي البيت الحرام، من خلال 40 طالباً متطوعاً، بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر السعودي.

وقال المشرف على الفريق الدكتور ظافر الشهري: فريق نبضة التطوعي التابع لإدارة العمل التطوعي ممثلاً في طلاب كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، قد بدأ برنامجه التطوعي بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر في خدمة المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: بلغ عدد المتطوعين من جامعة الملك عبدالعزيز 40 طالباً، بمتوسط 100 ساعة لكل متطوع؛ ليصبح إجمالي عدد الساعات التطوعية المتوقعة خلال هذا الموسم أربعة آلاف ساعة لكل المتطوعين، وبمتوسط عدد حالات يومية يبلغ 120 حالة من خلال 20 فرقة متطوعة من مختلف الكليات الصحية المشاركة في خدمة المعتمرين.

من جهته، ثمّن مدير إدارة العمل التطوعي بجامعة الملك عبدالعزيز متعب المالكي، خلال زيارته للفريق الجهود التي يبذلها المتطوعون من جامعة الملك عبدالعزيز لخدمة المعتمرين والزوّار، مؤكداً أن مدير الجامعة يدعم ويشجّع هذه المشاريع التطوعية.

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متطوعو جامعة "المؤسس" يقدمون 4 آلاف ساعة لخدمة المعتمرين
سبق

يواصل طلاب الطب من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مسيرتهم نحو خدمة قاصدي البيت الحرام، من خلال 40 طالباً متطوعاً، بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر السعودي.

وقال المشرف على الفريق الدكتور ظافر الشهري: فريق نبضة التطوعي التابع لإدارة العمل التطوعي ممثلاً في طلاب كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، قد بدأ برنامجه التطوعي بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر في خدمة المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: بلغ عدد المتطوعين من جامعة الملك عبدالعزيز 40 طالباً، بمتوسط 100 ساعة لكل متطوع؛ ليصبح إجمالي عدد الساعات التطوعية المتوقعة خلال هذا الموسم أربعة آلاف ساعة لكل المتطوعين، وبمتوسط عدد حالات يومية يبلغ 120 حالة من خلال 20 فرقة متطوعة من مختلف الكليات الصحية المشاركة في خدمة المعتمرين.

من جهته، ثمّن مدير إدارة العمل التطوعي بجامعة الملك عبدالعزيز متعب المالكي، خلال زيارته للفريق الجهود التي يبذلها المتطوعون من جامعة الملك عبدالعزيز لخدمة المعتمرين والزوّار، مؤكداً أن مدير الجامعة يدعم ويشجّع هذه المشاريع التطوعية.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
02:58 PM

متطوعو جامعة "المؤسس" يقدمون 4 آلاف ساعة لخدمة المعتمرين

40 طالباً يتعاونون مع الفريق التطوعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يواصل طلاب الطب من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مسيرتهم نحو خدمة قاصدي البيت الحرام، من خلال 40 طالباً متطوعاً، بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر السعودي.

وقال المشرف على الفريق الدكتور ظافر الشهري: فريق نبضة التطوعي التابع لإدارة العمل التطوعي ممثلاً في طلاب كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، قد بدأ برنامجه التطوعي بالتعاون مع الفريق التطوعي بالهلال الأحمر في خدمة المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: بلغ عدد المتطوعين من جامعة الملك عبدالعزيز 40 طالباً، بمتوسط 100 ساعة لكل متطوع؛ ليصبح إجمالي عدد الساعات التطوعية المتوقعة خلال هذا الموسم أربعة آلاف ساعة لكل المتطوعين، وبمتوسط عدد حالات يومية يبلغ 120 حالة من خلال 20 فرقة متطوعة من مختلف الكليات الصحية المشاركة في خدمة المعتمرين.

من جهته، ثمّن مدير إدارة العمل التطوعي بجامعة الملك عبدالعزيز متعب المالكي، خلال زيارته للفريق الجهود التي يبذلها المتطوعون من جامعة الملك عبدالعزيز لخدمة المعتمرين والزوّار، مؤكداً أن مدير الجامعة يدعم ويشجّع هذه المشاريع التطوعية.

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