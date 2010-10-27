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"الاسكوتر" في جامعة "المؤسّس".. خدمة تجريبية تتيح التنقل بين مبانيها

أنظمة تسهّل الحركة وتوفّر السلامة.. "مسارات إلكترونية ومواقف خاصة"

دشّن عميد شؤون الطلاب بجامعة "المؤسّس" الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، المرحلة التجريبية لمشروع النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بوساطة الدرّاجات الكهربائية "سكوتر" للطلبة والمنسوبين؛ وذلك في بهو عمادة شؤون الطلاب.

يشرف على المشروع عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة؛ حيث سيتم إنشاء ممرات إلكترونية ومواقف خاصة للدرّاجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المشروع يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية للمشروع تجريبية؛ حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهّل من حركتها وتوفّر أعلى مستويات السلامة، إضافة إلى تخصيص مسارات إلكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وقال عميد شؤون الطلاب، إن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقني، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

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"الاسكوتر" في جامعة "المؤسّس".. خدمة تجريبية تتيح التنقل بين مبانيها
سبق

دشّن عميد شؤون الطلاب بجامعة "المؤسّس" الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، المرحلة التجريبية لمشروع النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بوساطة الدرّاجات الكهربائية "سكوتر" للطلبة والمنسوبين؛ وذلك في بهو عمادة شؤون الطلاب.

يشرف على المشروع عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة؛ حيث سيتم إنشاء ممرات إلكترونية ومواقف خاصة للدرّاجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المشروع يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية للمشروع تجريبية؛ حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهّل من حركتها وتوفّر أعلى مستويات السلامة، إضافة إلى تخصيص مسارات إلكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وقال عميد شؤون الطلاب، إن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقني، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:46 PM

"الاسكوتر" في جامعة "المؤسّس".. خدمة تجريبية تتيح التنقل بين مبانيها

أنظمة تسهّل الحركة وتوفّر السلامة.. "مسارات إلكترونية ومواقف خاصة"

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عبدالله الراجحي - جدة
3
1,384

دشّن عميد شؤون الطلاب بجامعة "المؤسّس" الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، المرحلة التجريبية لمشروع النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بوساطة الدرّاجات الكهربائية "سكوتر" للطلبة والمنسوبين؛ وذلك في بهو عمادة شؤون الطلاب.

يشرف على المشروع عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة؛ حيث سيتم إنشاء ممرات إلكترونية ومواقف خاصة للدرّاجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المشروع يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية للمشروع تجريبية؛ حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهّل من حركتها وتوفّر أعلى مستويات السلامة، إضافة إلى تخصيص مسارات إلكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وقال عميد شؤون الطلاب، إن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقني، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

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