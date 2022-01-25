"عبد الرحمن السلامي" يُرزق بمولودة جديدة

رُزق عبد الرحمن سويدي السلامي، بمولودة، اتّفق مع حرمه على تسميتها "إيلا".
وتلقى "السلامي"، من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق عبد الرحمن سويدي السلامي، بمولودة، اتّفق مع حرمه على تسميتها "إيلا".
وتلقى "السلامي"، من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق عبد الرحمن سويدي السلامي، بمولودة، اتّفق مع حرمه على تسميتها "إيلا".
وتلقى "السلامي"، من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق عبد الرحمن سويدي السلامي، بمولودة، اتّفق مع حرمه على تسميتها "إيلا".
وتلقى "السلامي"، من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.