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المسند يرسم ملامح خريطة "هطولات الإثنين": "الماطرة" حاضرة

تقرير الأرصاد اليومي توقع سحباً رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تؤثر الحالة المطرية في #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و# الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الحالية متوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق: #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنورة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و#الشرقية وأجزاءٍ من #القصيم #عسير #الباحة #جازان و#الكويت.

وفي وقتٍ سابقٍ، صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة على مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم وأجزاءٍ من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

أمطار حالة الطقس الأرصاد الماطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند يرسم ملامح خريطة "هطولات الإثنين": "الماطرة" حاضرة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تؤثر الحالة المطرية في #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و# الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الحالية متوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق: #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنورة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و#الشرقية وأجزاءٍ من #القصيم #عسير #الباحة #جازان و#الكويت.

وفي وقتٍ سابقٍ، صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة على مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم وأجزاءٍ من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
08:19 AM

المسند يرسم ملامح خريطة "هطولات الإثنين": "الماطرة" حاضرة

تقرير الأرصاد اليومي توقع سحباً رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تؤثر الحالة المطرية في #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و# الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الحالية متوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق: #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنورة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و#الشرقية وأجزاءٍ من #القصيم #عسير #الباحة #جازان و#الكويت.

وفي وقتٍ سابقٍ، صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة على مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم وأجزاءٍ من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

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