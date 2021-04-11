أعلى حصيلة منذ أوائل ديسمبر.. "كورونا" أنهى حياة 258 إيرانياً خلال يوم

الفيروس أصاب 21.063 شخصاً في آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 258 حالة وفاة بفيروس "كوفيد -19" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل ديسمبر.

وبيّنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما السادات لاري، للتلفزيون الحكومي، أن الوزارة سجلت 21.063 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تم تحديدها منذ بدء الوباء إلى 2.070.141 حالة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 64.490.

وفرضت طهران، أمس، إغلاقاً لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد؛ للحد من انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، يطال الإغلاق 23 مقاطعة من أصل 31 مقاطعة في البلاد.