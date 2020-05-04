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شاهد.. إزالة 80 عربة لجائلين بجدة ومصادرة 13 طن خضراوات وتسليمها للجمعيات

باعة رصدتهم الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية البلد حيث تَجَمُّعُ وممارسة البيع بأحياء عشوائية

صادرت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 13 طنًّا من الخضراوات والفواكه، وسلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع؛ فيما أتلفت وأزالت 80 عربة خشبية وبسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من مداهمة الباعة الجائلين بأحياء البلد والهنداوية بعد رصدهم؛ حيث كانوا يشكلون تجمعًا ويمارسون البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان، وما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تكثيف الرقابة المستمرة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إزالة 80 عربة لجائلين بجدة ومصادرة 13 طن خضراوات وتسليمها للجمعيات
سبق

صادرت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 13 طنًّا من الخضراوات والفواكه، وسلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع؛ فيما أتلفت وأزالت 80 عربة خشبية وبسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من مداهمة الباعة الجائلين بأحياء البلد والهنداوية بعد رصدهم؛ حيث كانوا يشكلون تجمعًا ويمارسون البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان، وما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تكثيف الرقابة المستمرة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:24 AM

شاهد.. إزالة 80 عربة لجائلين بجدة ومصادرة 13 طن خضراوات وتسليمها للجمعيات

باعة رصدتهم الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية البلد حيث تَجَمُّعُ وممارسة البيع بأحياء عشوائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صادرت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 13 طنًّا من الخضراوات والفواكه، وسلّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع؛ فيما أتلفت وأزالت 80 عربة خشبية وبسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من مداهمة الباعة الجائلين بأحياء البلد والهنداوية بعد رصدهم؛ حيث كانوا يشكلون تجمعًا ويمارسون البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان، وما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تكثيف الرقابة المستمرة.

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