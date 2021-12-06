"أنا أقدر".. فتاة تقهر إعاقتها وتباري صقاري مهرجان المؤسس وتنتزع جائزة

نافست أكثر من 60 مشاركاً.. أعلى مركز تحققه صقارة سعودية منذ 3 سنوات

تحدّت الصقارة هديل سالم المطيري؛ إعاقتها، وتمكنت عبر هوايتها وشغفها بعالم الصقور من المشاركة في مسابقة الملواح ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، لتحقق مركزاً متقدماً يمنحها جائزة مالية.

وكانت "المطيري"؛ قد شاركت أمس، بصقرين في شوط جير شاهين قرناس ملاك سعوديين، أحرزت من خلال صقرها "أنا أقدر" المركز الثامن، بعد أن قطع الطير مسافة الملواح في زمن 17.944 ثانية، ونافست أكثر من 60 صقاراً شاركوا في شوط المسابقة.

وشاركت الصقارة بصقر آخر في الشوط نفسه حمل اسم "بنت السعودية"، لم يحالفه الحظ بالتأهل، لكنه شكّل بداية قوية لصقارة تشارك للمرة الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وحققت هديل المطيري،؛ مركزاً متقدماً في المسابقة هو أعلى مركز تحققه صقارة سعودية في المهرجان منذ نسخته الأولى في عام 2018.

يُشار إلى أن المهرجان خصّص جوائز مالية للفائزين تبلغ نحو 25 مليون ريال، لمسابقتَي الملواح والمزاين، اللتين تقامان في مقر نادي الصقور السعودي، بملهم- شمال مدينة الرياض، ويواصل فعالياته حتى 16 ديسمبر الجاري.