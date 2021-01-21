البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ
بساكي: يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.
وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".
وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".
جو بايدن
دونالد ترامب
البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-21
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.
وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".
وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
08:31 AM
البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ
بساكي: يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.
وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".
وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".