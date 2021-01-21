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البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

بساكي: يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".

جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ
سبق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
08:31 AM

البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

بساكي: يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".

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