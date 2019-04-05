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أمين "غرفة جازان" يدشن بوابة التقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية

شدد على دور الغرفة في تطوير قطاع الأعمال وتنمية المجتمع

دشن أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، بوابة التقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن اهتمام غرفة جازان وبنك التنمية الاجتماعية بقطاع المشروعات في المملكة العربية السعودية، وتسخير كل القدرات لتمكين شباب وشابات الوطن.

جاء ذلك مواكبةً لمستجدات سوق العمل، ودعمًا لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة ولتمكين أبناء وبنات الوطن من إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر، وبيّن الجوهري أهم المزايا التي ستقدم، حيث سيكون هناك أقساط ميسرة وتأهيل ورعاية المشروعات أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، بالإضافة إلى حلّ العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بوساطة مستشارين متخصصين.

وأوضح أنّ تحالف غرفة جازان مع بنك التنمية الاجتماعية هو ضمن سعي هاتين الجهتين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والوصول إلى أهدافها.

وأضاف أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهم على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدماتهم بجميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها.

وتابع: "أنهت الغرفة والبنك الاستعدادات اللازمة لدعم الأنشطة بمختلف المسارات وهي: مسار تمويل المشروعات الناشئة، مسار تمويل عربات البيع المتنقلة، مسار حل تمويل مشروعات التوطين، مسار تمويل الخريجين".

وأكد امتلاك بنك التنمية الاجتماعية وغرفة جازان خبرة كافية لمساعدة الرياديين في تكوين مشروعاتهم، حيث تم دعم العديد من الأنشطة بالبرامج التدريبية والاستشارات المجانية وخدمات مالية وغير مالية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه ومدير عام بنك التنمية في المملكة على دعمهم واهتمامهم بفعاليات ومناشط الغرفة وتوجهاتها نحو التطوير والتحديث بما يتواكب مع الطموحات والتطلعات المنشودة لخدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة، لافتًا إلى وجود الكثير من البرامج خلال الفترة المقبلة ستكون بعد ذلك التدشين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين "غرفة جازان" يدشن بوابة التقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية
سبق

دشن أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، بوابة التقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن اهتمام غرفة جازان وبنك التنمية الاجتماعية بقطاع المشروعات في المملكة العربية السعودية، وتسخير كل القدرات لتمكين شباب وشابات الوطن.

جاء ذلك مواكبةً لمستجدات سوق العمل، ودعمًا لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة ولتمكين أبناء وبنات الوطن من إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر، وبيّن الجوهري أهم المزايا التي ستقدم، حيث سيكون هناك أقساط ميسرة وتأهيل ورعاية المشروعات أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، بالإضافة إلى حلّ العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بوساطة مستشارين متخصصين.

وأوضح أنّ تحالف غرفة جازان مع بنك التنمية الاجتماعية هو ضمن سعي هاتين الجهتين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والوصول إلى أهدافها.

وأضاف أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهم على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدماتهم بجميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها.

وتابع: "أنهت الغرفة والبنك الاستعدادات اللازمة لدعم الأنشطة بمختلف المسارات وهي: مسار تمويل المشروعات الناشئة، مسار تمويل عربات البيع المتنقلة، مسار حل تمويل مشروعات التوطين، مسار تمويل الخريجين".

وأكد امتلاك بنك التنمية الاجتماعية وغرفة جازان خبرة كافية لمساعدة الرياديين في تكوين مشروعاتهم، حيث تم دعم العديد من الأنشطة بالبرامج التدريبية والاستشارات المجانية وخدمات مالية وغير مالية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه ومدير عام بنك التنمية في المملكة على دعمهم واهتمامهم بفعاليات ومناشط الغرفة وتوجهاتها نحو التطوير والتحديث بما يتواكب مع الطموحات والتطلعات المنشودة لخدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة، لافتًا إلى وجود الكثير من البرامج خلال الفترة المقبلة ستكون بعد ذلك التدشين.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
12:03 AM

أمين "غرفة جازان" يدشن بوابة التقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية

شدد على دور الغرفة في تطوير قطاع الأعمال وتنمية المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، بوابة التقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن اهتمام غرفة جازان وبنك التنمية الاجتماعية بقطاع المشروعات في المملكة العربية السعودية، وتسخير كل القدرات لتمكين شباب وشابات الوطن.

جاء ذلك مواكبةً لمستجدات سوق العمل، ودعمًا لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة ولتمكين أبناء وبنات الوطن من إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر، وبيّن الجوهري أهم المزايا التي ستقدم، حيث سيكون هناك أقساط ميسرة وتأهيل ورعاية المشروعات أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، بالإضافة إلى حلّ العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بوساطة مستشارين متخصصين.

وأوضح أنّ تحالف غرفة جازان مع بنك التنمية الاجتماعية هو ضمن سعي هاتين الجهتين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والوصول إلى أهدافها.

وأضاف أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهم على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدماتهم بجميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها.

وتابع: "أنهت الغرفة والبنك الاستعدادات اللازمة لدعم الأنشطة بمختلف المسارات وهي: مسار تمويل المشروعات الناشئة، مسار تمويل عربات البيع المتنقلة، مسار حل تمويل مشروعات التوطين، مسار تمويل الخريجين".

وأكد امتلاك بنك التنمية الاجتماعية وغرفة جازان خبرة كافية لمساعدة الرياديين في تكوين مشروعاتهم، حيث تم دعم العديد من الأنشطة بالبرامج التدريبية والاستشارات المجانية وخدمات مالية وغير مالية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه ومدير عام بنك التنمية في المملكة على دعمهم واهتمامهم بفعاليات ومناشط الغرفة وتوجهاتها نحو التطوير والتحديث بما يتواكب مع الطموحات والتطلعات المنشودة لخدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة، لافتًا إلى وجود الكثير من البرامج خلال الفترة المقبلة ستكون بعد ذلك التدشين.

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